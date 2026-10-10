解任される前、モンテッラは強気の姿勢を崩そうとせず、敗戦がかさむ中でも自身のチームはなお成長の兆しを見せていると主張していた。結果が振るわない主な理由として、相手の技術的な質の高さを挙げた。ボローニャでのイタリア戦敗戦後、同氏は「フラストレーションか？ その表現が適切かどうかは分からないが、我々は確かにいい試合をした。互角に戦ったし、おそらく少し上回っていたかもしれない。失点した3ゴールはすべて局面によるもので、しかも今回が初めてではない。監督として、選手たちの姿勢と個性には満足している」と語った。

モンテッラはまた、自身のチームと欧州の強豪国との間にある莫大な経済的格差も強調した。イタリアのような国々が持つ選手層の厚さによって、トルコが90分を通して対抗するのは難しくなるとの見方を示した。「イタリアの交代選手を見れば、カラフィオーリ、エスポジト、トナーリがいて、おそらく合計3億5000万の価値がピッチに入ってきたことになる。この意味で、誰かの責任だとは思わない。ましてや、このレベルのチームを相手に戦術的にも技術的にも互角に渡り合った私の選手たちの責任ではない」と述べた。