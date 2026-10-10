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トルコ、ネーションズリーグでの悲惨な崩壊を受けてヴィンチェンツォ・モンテッラ監督を解任
イタリア人戦術家にとって残酷な結末となった
2023年9月の就任当初は有望なスタートを切ったものの、元ローマのストライカーは、チームをグループ最下位に沈めたパフォーマンスの急激な低下に歯止めをかけることができなかった。今回の発表は、代表チームにとってとりわけ厳しい時期を受けたものでもある。イタリアに2敗を喫し、ベルギーにはアウェーで0-3と敗戦。さらにフランスにもホームで0-1で敗れた。これらの結果を受け、連盟幹部は次の国際Aマッチウィンドー前に変化が必要だと判断し、対応を迫られることになった。
SNSを通じて発表された簡潔な公式声明で、統括団体はその決定を公に明確にした。「代表チームのヘッドコーチとして、ヴィンチェンツォ・モンテッラ氏との契約を継続しないことを決定した」と、TFFは公式ウェブサイトで発表した。
- AFP
英雄からゼロへ
52歳の指揮官は、これまでフィオレンティーナ、ACミラン、セビージャで指導した経験を持ち、当初はトルコをEURO2024準々決勝に導いたことで同国ファンの支持を勝ち取っていた。しかし、チームが安定感を見いだせずに苦しむと、その好意は急速に失われた。
モンテッラへのプレッシャーは、ネーションズリーグでの苦戦が始まるはるか以前から高まっていた。その大きな理由は、2026年ワールドカップでの期待外れの戦いぶりにあった。トルコはグループ最終戦で共同開催国のアメリカに勝利したものの、それでも大会敗退を免れることはできなかった。結果として今大会で最初に敗退した国という不名誉な記録を背負うことになり、保有戦力を踏まえれば、この結果を重大な失敗と受け止める向きは多かった。
敗戦で弁護しようのないものを弁護する
解任される前、モンテッラは強気の姿勢を崩そうとせず、敗戦がかさむ中でも自身のチームはなお成長の兆しを見せていると主張していた。結果が振るわない主な理由として、相手の技術的な質の高さを挙げた。ボローニャでのイタリア戦敗戦後、同氏は「フラストレーションか？ その表現が適切かどうかは分からないが、我々は確かにいい試合をした。互角に戦ったし、おそらく少し上回っていたかもしれない。失点した3ゴールはすべて局面によるもので、しかも今回が初めてではない。監督として、選手たちの姿勢と個性には満足している」と語った。
モンテッラはまた、自身のチームと欧州の強豪国との間にある莫大な経済的格差も強調した。イタリアのような国々が持つ選手層の厚さによって、トルコが90分を通して対抗するのは難しくなるとの見方を示した。「イタリアの交代選手を見れば、カラフィオーリ、エスポジト、トナーリがいて、おそらく合計3億5000万の価値がピッチに入ってきたことになる。この意味で、誰かの責任だとは思わない。ましてや、このレベルのチームを相手に戦術的にも技術的にも互角に渡り合った私の選手たちの責任ではない」と述べた。
- AFP
トルコの今後への道筋
モンテッラが去った今、トルコサッカー連盟は11月の代表ウィーク再開前に後任を見つけるため、迅速に動かなければならない。チームは11月12日にベルギーをホームに迎え、その3日後にはフランスとの厳しいアウェー戦に臨む予定だ。ここ数カ月で道を見失ってしまった代表チームに、新監督が誇りと安定を取り戻すうえで、これらの試合は極めて重要になる。
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