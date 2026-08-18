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トルコ移籍へ！ベシクタシュが今夏の大型補強で、元マンチェスター・ユナイテッドの構想外アントニー獲得に動く構え
ベシクタシュ、ブラジル人ウインガーを獲得候補に
ベシクタシュは攻撃陣の選択肢を強化すべく、マンチェスター・ユナイテッドの元ウインガーであるアントニーに狙いを定めた。トルコ紙『Fanatik』の報道によると、スュペル・リグの強豪は、モハメド・サラーの獲得を逃したことを受けて、このブラジル人を最優先ターゲットの一人に据えたという。なお、サラーは代わりにトラブゾンスポル行きを選んだとされている。
イスタンブールのクラブは、新シーズンを前にチームへ大きな質と経験を加えることに意欲を示している。アントニー級の選手を確保できれば、移籍市場における明確な意思表示となる。
- AFP
レアル・ベティスの調子と過去の対戦成績
アントニーは2022年、少なくとも9500万ユーロでマンチェスター・ユナイテッドに加入し、アヤックスのクラブ史上最高額の放出移籍を記録した。オールド・トラフォードで期待に応えられず、レンタル移籍も経験した後、昨年に2200万ユーロでレアル・ベティスへ完全移籍を果たした。
このウインガーは昨季のスペインで実りあるシーズンを送り、全公式戦で14ゴール10アシストを記録した。この好調にもかかわらず、レアル・ベティスは適切なオファーが届けば、このFWを手放す用意があると報じられている。
大会と市場価値
ベシクタシュは獲得交渉を前進させることに意欲を見せているものの、ヨーロッパ5大リーグのクラブとの激しい競争に直面している。スペインの報道によれば、ラ・リーガでの見事な復活を受け、複数クラブがこのブラジル人の状況を注意深く見守っているという。
アントニーの現在の市場価値は約4000万ユーロと見積もられており、セビージャを本拠地とするクラブとの契約は2030年半ばまでとなっている。ベシクタシュは、こうした資金面の障壁があるにもかかわらず、獲得に向けてあらゆる可能性を探る構えだ。
- Getty Images Sport
チーム内の力学と今後のステップ
移籍が実現すれば、アントニーは右ウイングのポジションを懸けて、かつてアヤックスでともにプレーしたヴァーツラフ・チェルニーと争うことになる。トルコのクラブは、移籍市場が閉まる前にこのウインガーをイスタンブールへ迎え入れるべく、可能な限りあらゆる手を尽くす構えだ。
今後数日間は、ベシクタシュがレアル・ベティスの意思の強さを試し、ライバルクラブとの争奪戦に挑むうえで極めて重要な局面となる。野心的なスュペル・リグのクラブが、この大型補強を実現できるかどうかに、ファンの視線が注がれる。
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