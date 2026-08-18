ベシクタシュは獲得交渉を前進させることに意欲を見せているものの、ヨーロッパ5大リーグのクラブとの激しい競争に直面している。スペインの報道によれば、ラ・リーガでの見事な復活を受け、複数クラブがこのブラジル人の状況を注意深く見守っているという。

アントニーの現在の市場価値は約4000万ユーロと見積もられており、セビージャを本拠地とするクラブとの契約は2030年半ばまでとなっている。ベシクタシュは、こうした資金面の障壁があるにもかかわらず、獲得に向けてあらゆる可能性を探る構えだ。