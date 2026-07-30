ハカン・チャルハノールをめぐって、今夏も移籍の噂が渦巻いている。Fotomaçによれば、フェネルバフチェがインテルのMFを獲得候補に挙げており、キャリアを続ける場所としてイスタンブールを選ぶよう説得するため、すでに最初の動きも見せているという。フェネルバフチェの取締役会メンバーであるジハン・カメルが、ラファ・レオンについてミランと話し合うためにイタリアを訪れた際、元ミラン所属選手の関係者と接触があった。記事によると、この選手はトルコ移籍を前向きに受け止めており、フェネルバフチェのユニフォームをまとう案にも好意的だという。
Getty Images
翻訳者：
トルコ発：ハカン・チャルハノールとフェネルバフチェが接触、選手本人は前向きな姿勢を示す
フェネルバフチェとトルコ人選手を獲得する必要性
トルコでの報道によれば、チャルハノールはすでにフェネルバフチェ会長候補だったハカン・サフィと接触していたという。その後、同氏は選挙でアジズ・ユルドゥルムに敗れたが、新体制でもチャルハノールの名前はリストに入っている。チャルハノールはチームの戦力を一段引き上げられるトッププレーヤーとみなされており、来季から10+4人の外国籍選手枠の上限を設けるトルコリーグの新ルールもあり、スュペル・リグの全クラブはトルコ人選手の中核強化を進めている。
チャンピオンズとコスト
フェネルバフチェは攻勢の準備を進めており、それは8月11日以降に本格化する可能性がある。その日は、シュトゥルム・グラーツとのチャンピオンズリーグ本大会出場を懸けた予選ラウンドが再開する日だ。プレーオフ進出となれば、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ前最後の関門に臨むことになり、フェネルバフチェは少なくともヨーロッパリーグ出場を確保することになる（プレーオフで敗退した場合）。そして、加入する新戦力がチャルハノールであれレオンであれ、欧州の舞台を保証できる。2027年、つまり1年後に契約満了を迎えるチャルハノールの評価額は、インテルで2500万～3000万ユーロ。現在の年俸は手取り600万ユーロとなっている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。