フェネルバフチェは攻勢の準備を進めており、それは8月11日以降に本格化する可能性がある。その日は、シュトゥルム・グラーツとのチャンピオンズリーグ本大会出場を懸けた予選ラウンドが再開する日だ。プレーオフ進出となれば、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ前最後の関門に臨むことになり、フェネルバフチェは少なくともヨーロッパリーグ出場を確保することになる（プレーオフで敗退した場合）。そして、加入する新戦力がチャルハノールであれレオンであれ、欧州の舞台を保証できる。2027年、つまり1年後に契約満了を迎えるチャルハノールの評価額は、インテルで2500万～3000万ユーロ。現在の年俸は手取り600万ユーロとなっている。