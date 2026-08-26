ラファエル・レオンの将来を左右する決定的な時間が続いている。 金曜20時45分キックオフのホームでのヴェネツィア戦に向け、ポルトガル人FWは再び全体練習に合流したものの、依然として放出候補リストに残っている。獲得に向けて先頭を走っているのはガラタサライとアストン・ヴィラの2クラブで、トッテナムは一歩引いた立場にある。トルコの移籍市場に詳しいジャーナリスト、Yağız Sabuncuoğlu氏の報道によると、今日の新たな動きはイスタンブールのガラタサライによる新オファーで、リール出身の元所属選手の保有権について、ミランに対して4500万ユーロ＋ボーナスを提示したという。 Sky Sportは、交渉打開を目指して両者が今日会談したと伝えている。
翻訳者：
トルコ発｜ガラタサライ、ラファエウ・レオン獲得に向けてミランへ新オファー 4500万ユーロ＋ボーナス
ミランの承認待ちだ
ミランは現時点でオファーを認めていないが、交渉が進んでいるのは確かだ。ガラタサライはミランの立場を把握しており、要求額が引き続き5000万ユーロであることを承知している。到達しやすいボーナスを取引に盛り込むことで、その金額に近づこうとしている。トルコのクラブは前向きな返答を期待している。レオン側に問題はなく、選手とはすでに年俸1200万ユーロの4年契約で合意に達している。
アストン・ヴィラが争いの中にいる
アストン・ヴィラはどう動くのか。現時点では、まだ争奪戦から脱落していない。 コンサを失い、同選手はアーセナルのDFとなり、ティーレマンスはマンチェスター・ユナイテッドに加入、さらにロジャーズはチェルシー行きを選んだ。今後数時間のうちに、イングランドのクラブはワトキンスにも別れを告げることになる。選手本人はサウジアラビア行きに同意しており、シモーネ・インザーギ率いるアル・ヒラルが最有力候補だ。つまり、レオン獲得に動ける資金はあるということになり、移籍市場終盤の主役になり得る。エメリが少なくとも2人の攻撃的な選手を求めているのは確かで、リストにはクリスタル・パレスのマテタ、チェルシーのニコラス・ジャクソン、そしてまさにそのポルトガル人が入っている。ただ、あまり悠長に構えてはいられない。決断の時はもう近い。
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