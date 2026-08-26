アストン・ヴィラはどう動くのか。現時点では、まだ争奪戦から脱落していない。 コンサを失い、同選手はアーセナルのDFとなり、ティーレマンスはマンチェスター・ユナイテッドに加入、さらにロジャーズはチェルシー行きを選んだ。今後数時間のうちに、イングランドのクラブはワトキンスにも別れを告げることになる。選手本人はサウジアラビア行きに同意しており、シモーネ・インザーギ率いるアル・ヒラルが最有力候補だ。つまり、レオン獲得に動ける資金はあるということになり、移籍市場終盤の主役になり得る。エメリが少なくとも2人の攻撃的な選手を求めているのは確かで、リストにはクリスタル・パレスのマテタ、チェルシーのニコラス・ジャクソン、そしてまさにそのポルトガル人が入っている。ただ、あまり悠長に構えてはいられない。決断の時はもう近い。