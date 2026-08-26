アストン・ヴィラはどう動くのか。現時点では、まだ争いから脱落していない。 コンサを失い、そのコンサはアーセナルのDFとなり、ティーレマンスはマンチェスター・ユナイテッドに加入、そしてロジャーズはチェルシー行きを選んだ。さらに今後数時間のうちに、イングランドのクラブはワトキンスにも別れを告げることになる。ワトキンスはサウジアラビア行きに同意しており、最有力候補はシモーネ・インザーギ率いるアル・ヒラルだ。 つまり、レオン獲得に動けるだけの資金を持っている、そして主役として移籍市場の終盤を過ごすことができる。確かなのは、エメリが少なくとも2人の攻撃的な選手を求めていることだ。リストにはクリスタル・パレスのマテタ、チェルシーのニコラス・ジャクソン、そしてまさにそのポルトガル人が入っている。とはいえ、あまり長く時間をかけることはできない。決断の時はもう近い。