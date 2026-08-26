ラファエル・レオンの去就を左右する重要な時間帯を迎えている。 金曜20時45分キックオフ予定のヴェネツィアとのホームでのリーグ戦に向け、ポルトガル人FWは再び全体練習に復帰したが、依然として放出候補リストに残っている。獲得に向けて最前線にいるクラブはガラタサライとアストン・ヴィラの2クラブで、トッテナムは一歩引いた立場だ。トルコの移籍市場に詳しいジャーナリスト、Yağız Sabuncuoğluの報道によると、きょうの新情報はイスタンブールのガラタサライによる新たなオファーで、リール前所属の同選手の保有権について、ミランに対して4500万ユーロ＋ボーナスを提示した。
翻訳者：
トルコ発 ガラタサライがラファエウ・レオン獲得へミランに新オファー、4500万ユーロ＋ボーナス
ミランの承認待ちで
ミランは現時点でオファーを認めていないものの、交渉が進んでいるのは確かだ。ガラタサライはミランの立場を把握しており、要求額が引き続き5000万ユーロであることを理解したうえで、達成しやすいボーナスを盛り込むことで、その金額に近づこうとしている。トルコのクラブは承諾の返答を得ることを期待している。レオンとの間に問題はなく、選手とはすでに年俸1200万ユーロの4年契約で合意に達している。
アストン・ヴィラが争奪戦に参戦
アストン・ヴィラはどう動くのか。現時点では、まだ争いから脱落していない。 コンサを失い、そのコンサはアーセナルのDFとなり、ティーレマンスはマンチェスター・ユナイテッドに加入、そしてロジャーズはチェルシー行きを選んだ。さらに今後数時間のうちに、イングランドのクラブはワトキンスにも別れを告げることになる。ワトキンスはサウジアラビア行きに同意しており、最有力候補はシモーネ・インザーギ率いるアル・ヒラルだ。 つまり、レオン獲得に動けるだけの資金を持っている、そして主役として移籍市場の終盤を過ごすことができる。確かなのは、エメリが少なくとも2人の攻撃的な選手を求めていることだ。リストにはクリスタル・パレスのマテタ、チェルシーのニコラス・ジャクソン、そしてまさにそのポルトガル人が入っている。とはいえ、あまり長く時間をかけることはできない。決断の時はもう近い。
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