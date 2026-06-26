カリフォルニア州イングルウッド発――米国男子代表はワールドカップのグループステージを無敗で終えるまであと数秒だった。3勝目のチャンスもあったが、試合終了間際にトルコが3－2で逆転。

とはいえ、この敗戦は大きな意味を持たない。米国は依然としてグループ首位で突破し、トルコは敗退が決まっている。ただ、トルコはわずかな満足感を抱いて帰国し、米国は引き分けを逃した悔しさを胸に決勝トーナメントへ進む。

大会を通じて62本ものシュートを外し続けていたトルコ代表は、大幅に入れ替えた米国代表相手に少ないチャンスをものにした。米国代表は先制し、逆転されても粘り強く追いつき、引き分け目前まで迫った。

序盤、9人を入れ替えた米国はまたも一方的に攻めた。開始3分、トラスティがゴールを決めベンチへ駆け寄った。最初の2点はオウンゴールだったが、今回は違った。CKからバーハルターがトラスティへ絶妙アシスト。

トルコは10分、アルダ・ギュレルが米国の守備の隙を突いて同点とし、31分には波状攻撃からオルカン・コクチュが追加点を奪った。

後半に入ると米国が反撃。49分、バーハルターの豪快なシュートで同点とし、直後にプリシッチが躍動した。 怪我から復帰したプリシッチはチャンスを量産したが、いずれも決まらなかった。それが結局、チームに痛手となった。トラスティが足首を痛めて交代した直後の96分、カーン・アイハンが流れ込んでネットを揺らし、アメリカファンの心を打ち砕いた。

とはいえ、ポチェッティーノ監督は状況を考えれば満足しているはずで、無敗記録はあと一歩で止まっただけだ。

GOALがロサンゼルスでプレーしたUSMNTの選手たちを評価する……