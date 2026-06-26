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Ryan Tolmich

翻訳者：

トルコ戦の米国代表選手評価：プリシッチが復帰。バーハルターとトラスティも好プレー。しかし終盤の失点で完璧なスタートを逃した。

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トルコ 対 アメリカ合衆国
トルコ

怪我から復帰したプリシッチと活躍したバーハルター擁する米国代表は、大幅に入れ替えたメンバーでトルコにロスタイム失点。ワールドカップ無敗スタートを止められた。

カリフォルニア州イングルウッド発――米国男子代表はワールドカップのグループステージを無敗で終えるまであと数秒だった。3勝目のチャンスもあったが、試合終了間際にトルコが3－2で逆転。

とはいえ、この敗戦は大きな意味を持たない。米国は依然としてグループ首位で突破し、トルコは敗退が決まっている。ただ、トルコはわずかな満足感を抱いて帰国し、米国は引き分けを逃した悔しさを胸に決勝トーナメントへ進む。

大会を通じて62本ものシュートを外し続けていたトルコ代表は、大幅に入れ替えた米国代表相手に少ないチャンスをものにした。米国代表は先制し、逆転されても粘り強く追いつき、引き分け目前まで迫った。

序盤、9人を入れ替えた米国はまたも一方的に攻めた。開始3分、トラスティがゴールを決めベンチへ駆け寄った。最初の2点はオウンゴールだったが、今回は違った。CKからバーハルターがトラスティへ絶妙アシスト。

トルコは10分、アルダ・ギュレルが米国の守備の隙を突いて同点とし、31分には波状攻撃からオルカン・コクチュが追加点を奪った。

後半に入ると米国が反撃。49分、バーハルターの豪快なシュートで同点とし、直後にプリシッチが躍動した。 怪我から復帰したプリシッチはチャンスを量産したが、いずれも決まらなかった。それが結局、チームに痛手となった。トラスティが足首を痛めて交代した直後の96分、カーン・アイハンが流れ込んでネットを揺らし、アメリカファンの心を打ち砕いた。

とはいえ、ポチェッティーノ監督は状況を考えれば満足しているはずで、無敗記録はあと一歩で止まっただけだ。

GOALがロサンゼルスでプレーしたUSMNTの選手たちを評価する……

  • FBL-WC-2026-MATCH59-TUR-USAAFP

    ゴールキーパーとディフェンス

    マット・ターナー（6/10）：

    2失点とも守備陣が彼を見捨て、前半のトルコの枠内シュートはわずか2本だった。後半はゴールラインから飛び出し、トルコの危険なチャンスを阻止した。

    オーストン・トラスティ（7/10）：

    長らく代表での出場機会を待ち続けた彼にとって、これほど嬉しい瞬間はない。木曜の試合では与えられたチャンスを活かし、追加点の機会も作った。守備では不慣れな左SBで苦戦した。終盤の怪我が軽傷であることを願う。

    マーク・マッケンジー（5/10）：

    先制点につながったパスではあっさり抜かれた。その後、自身の得点が取り消される不運も。序盤は不安定だったが、徐々にリズムを取り戻した。

    マイルズ・ロビンソン（5/10）：

    トルコの2点目では体を張らず、小技を挟んだために裏目に出た。それでも多くのクリアを記録した。

    ジョー・スカリー（6/10）：

    2点目は彼の担当エリアから生まれたが、その場面ではトルコ代表の選手数も多く、彼は最善を尽くしていた。

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    中盤

    セバスチャン・バーハルター（9/10）：

    セットプレーで存在感を示し、先制点をアシスト。さらに鮮やかなシュートで自身も得点を奪った。守備でも米代表MF陣で最も多くの責任を担った。全体として素晴らしいパフォーマンスだった。

    ウェストン・マッケニー（7/10）：

    最初の2試合と同様の活躍。多くの役割を高いレベルでこなし、米国代表好調の要因だ。

    ジオ・レイナ（5/10）：

    多くのパスを通したが、決定的な展開にはつながらず、USMNTで示すような創造性も欠けていた。

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    攻撃

    ティム・ウィーア（4/10）：

    自身の基準では苦戦。オフサイドが多く、DFを振り切る場面もなし。不慣れな左サイドでは機能せず。

    ブレンデン・アーロンソン（6/10）：

    後半に絶好機を迎えたが枠を外した。前線での動きは積極的で相手陣内でも存在感を示したが、決定的な一手が欠けた。

    リカルド・ペピ（5/10）：

    期待されたほど試合に関与できず、トルコのセンターバックにほぼ封じ込められ、1～2ヤードの距離を空けることができなかった。

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    クリスチャン・プリシッチ（8/10）：

    開始早々から存在感を示した。シュートはGKに阻まれ、ポストを叩き、枠を外す場面もあった。1つでも決まっていれば最高評価だったが、試合に活気を与えたことは確かだ。

    アレックス・ゼンデハス（6/10）：

    危険な連係攻撃に参加したがオフサイドで取り消された。

    アレックス・フリーマン（6/10）：

    右サイドで何度か重要な役割を果たした。

    セルジーノ・デスト（評価なし）：

    ほとんどボールに触れなかった。

    マリク・ティルマン（評価なし）：

    試合終盤、アメリカが勝ち越しを狙う中で数分間のみ出場。

    マウリシオ・ポチェッティーノ（8/10）：

    勝利は逃したが、チームのパフォーマンスには満足できるはずだ。先制と逆転の両方を示し、米国代表の将来は明るい。

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