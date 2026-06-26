トルコ戦の米国代表選手評価：クリスチャン・プリシッチが復帰。セバスチャン・バーハルターとオーストン・トラスティも好プレーだったが、終盤の失点で完璧なスタートを逃した。

カリフォルニア州イングルウッド発――米国男子代表はワールドカップグループステージを無敗で終えそうだった。3勝目の可能性もあったが、試合終了間際にトルコが3－2で逆転。

とはいえ、米国はグループ首位を維持し、トルコは帰国することには変わらない。ただ、トルコはわずかな満足感を手に帰国し、米国は引き分けを逃したことでやや勢いを欠いて決勝トーナメントへ進む。

大会通算62本無得点だったトルコは大幅に入れ替えた米国相手に少ないチャンスを生かし、一度は逆転されたものの粘り強く追いつき、引き分け目前でつかんだ。

9人を入れ替えた米国は序盤から攻勢を強め、開始3分でオーストン・トラスティが先制。コーナーキックからセバスチャン・バーハルターの正確なクロスにトラスティが合わせた。

トルコも2度反撃。10分にはアルダ・ギュレルが米国の守備の隙を突いた。31分にはオルカン・コクチュが波状攻撃から追加点を決めた。

後半49分、バーハルターの鮮やかなシュートで追いつくと、直後にプリシッチが躍動。 負傷から復帰したプリシッチがチャンスを量産したが、得点は生まれなかった。その代償は大きかった。トラスティが足首を痛める中、96分にカーン・アイハンが流れ込んでネットを揺らし、米国のファンに衝撃を与えた。

とはいえ、大きな失望はない。ポチェッティーノ監督は状況を考えればパフォーマンスに満足だろう。無敗記録は続かずとも、あと一歩及ばなかっただけだ。

GOALがロサンゼルスでプレーしたUSMNTの選手たちを評価する……