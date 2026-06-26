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Ryan Tolmich

翻訳者：

トルコ戦の米国代表選手評価：クリスチャン・プリシッチが復帰。セバスチャン・バーハルターとオーストン・トラスティも好プレーだったが、終盤の失点で完璧なスタートを逃した。

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トルコ 対 アメリカ合衆国
トルコ

怪我から復帰したプリシッチと活躍したバーハルター擁する米国代表は、大幅に入れ替えたメンバーでトルコにロスタイム失点。ワールドカップ無敗スタートはならなかった。

カリフォルニア州イングルウッド発――米国男子代表はワールドカップグループステージを無敗で終えそうだった。3勝目の可能性もあったが、試合終了間際にトルコが3－2で逆転。

とはいえ、米国はグループ首位を維持し、トルコは帰国することには変わらない。ただ、トルコはわずかな満足感を手に帰国し、米国は引き分けを逃したことでやや勢いを欠いて決勝トーナメントへ進む。

大会通算62本無得点だったトルコは大幅に入れ替えた米国相手に少ないチャンスを生かし、一度は逆転されたものの粘り強く追いつき、引き分け目前でつかんだ。

9人を入れ替えた米国は序盤から攻勢を強め、開始3分でオーストン・トラスティが先制。コーナーキックからセバスチャン・バーハルターの正確なクロスにトラスティが合わせた。

トルコも2度反撃。10分にはアルダ・ギュレルが米国の守備の隙を突いた。31分にはオルカン・コクチュが波状攻撃から追加点を決めた。

後半49分、バーハルターの鮮やかなシュートで追いつくと、直後にプリシッチが躍動。 負傷から復帰したプリシッチがチャンスを量産したが、得点は生まれなかった。その代償は大きかった。トラスティが足首を痛める中、96分にカーン・アイハンが流れ込んでネットを揺らし、米国のファンに衝撃を与えた。

とはいえ、大きな失望はない。ポチェッティーノ監督は状況を考えればパフォーマンスに満足だろう。無敗記録は続かずとも、あと一歩及ばなかっただけだ。

GOALがロサンゼルスでプレーしたUSMNTの選手たちを評価する……

  • FBL-WC-2026-MATCH59-TUR-USAAFP

    ゴールキーパーとディフェンス

    マット・ターナー（6/10）：

    2失点とも守備陣が彼を見捨て、前半のトルコの枠内シュートは2本だけだった。後半はゴールラインから飛び出し、トルコの決定機を阻止した。

    オーストン・トラスティ（7/10）：

    長年の努力が報われた。この日チャンスを活かし、追加得点の機会も作った。不慣れな左SBでは守備に苦慮。終盤の怪我が軽傷であることを祈る。

    マーク・マッケンジー（5/10）：

    先制点につながったパスで簡単に抜かれた。その後、自身の得点が取り消される不運も。序盤は不安定だったが、徐々に落ち着きを取り戻した。

    マイルズ・ロビンソン（5/10）：

    トルコの2点目では、体を張らずに細かいタッチを試みたが失敗。それ以外では多くのクリアを記録した。

    ジョー・スカリー（6/10）：

    まずまずの出来。2失点は彼のエリアから生まれたが、その時点でのトルコの選手数を考えれば最善を尽くしていた。

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    中盤

    セバスチャン・バーハルター（9/10）：

    セットプレーで存在感を示し、先制点をアシスト。さらに鮮やかなシュートで自身も得点を挙げた。守備でも中盤で最も多くの責任を負った。全体として素晴らしいパフォーマンスだった。

    ウェストン・マッケニー（7/10）：

    最初の2試合と同様の活躍を見せ、チーム好調の要因となった。

    ジオ・レイナ（5/10）：

    多くのパスを通したが、決定的な展開にはつながらず、USMNTで示すいつもの創造性を欠いた。

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    攻撃

    ティム・ウィーア（4/10）：

    自身の基準では苦戦。オフサイドが多く、DFを突破できなかった。不慣れな左サイドでは機能せず。

    ブレンデン・アーロンソン（6/10）：

    後半に好機を得たがシュートは枠を外れ、決定的な場面を創り出すには至らなかった。

    リカルド・ペピ（5/10）：

    試合にほとんど絡めず、トルコのセンターバックに抑えられた。

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    クリスチャン・プリシッチ（8/10）：

    開始早々存在感を示した。シュートはGKに阻まれ、ポストにも当たったが、枠を外す場面もあった。1つでも決まっていれば最高評価だったが、チームに活をもたらしたのは確かだ。

    アレックス・ゼンデハス（6/10）：

    危険な連係に参加したがオフサイドで取り消された。

    アレックス・フリーマン（6/10）：

    右サイドで何度か重要な役割を果たした。

    セルジーノ・デスト（評価なし）：

    ほとんどボールに触れなかった。

    マリク・ティルマン（評価なし）：

    試合終盤、アメリカが勝ち越しを狙う中で数分間プレーした。

    マウリシオ・ポチェッティーノ（8/10）：

    勝利は逃したが、チームのパフォーマンスには満足だろう。先制と逆転を示し、米国代表の成長は楽観視できる。

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