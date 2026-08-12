ミケル・アルテタにとって、このオファーは戦術面でも財政面でも複雑な難題を突きつけるものとなる。特に今夏、レアンドロ・トロサールがベシクタシュへ移籍し、攻撃陣の新戦力がクラブ・ブルージュから加入したクリストス・ツォリスただ1人にとどまっていることで、アーセナルの前線の選手層はすでに変化している。マルティネッリはこのスペイン人指揮官のプロジェクトにおける重要な存在であり、アーセナルのタイトル獲得とイングランドサッカーの頂点への復帰に貢献してきた。そのため、退団の可能性はいかなるものであっても、クラブにとって極めて大きな決断となる。

ブラジル代表のマルティネッリは、2019年に当時は無名に近い存在としてイトゥアーノからアーセナルへ加入したが、すぐにプレミアリーグで最も魅力的な若手アタッカーの1人へと成長した。前線の複数ポジションでプレー可能で、特に本職の左ウイングで力を発揮する同選手は、エミレーツ・スタジアムでファンのお気に入りの存在となっている。