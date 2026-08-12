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トルコ勢が強襲！ガラタサライがアーセナルのスター、ガブリエウ・マルティネッリに3800万ポンドの正式オファー ミケル・アルテタは大きな移籍判断に直面
ガラタサライ、ブラジル人スター獲得へ正式オファー
トルコ王者は積極的な補強戦略を継続しており、マルティネッリに対して4500万ユーロ（3800万ポンド）の正式オファーを提出した。移籍市場の専門家フロリアン・プレッテンベルクの報道によると、このオファーは現在、エミレーツ・スタジアムに正式に届いており、アーセナルはその爆発力あるサイドアタッカーの長期的な将来をめぐって難しい決断を迫られている。イスタンブールに本拠を置く同クラブは、このウインドーでこのウインガーを絶対的な最優先ターゲットに据えている。
ガラタサライは近年、大きな野心を示しており、ビクター・オシムヘンやウィルフリード・ザハのような注目度の高いタレントをRAMSパークに迎え入れることに成功してきた。マルティネッリを狙うことで、チャンピオンズリーグで最高レベルの戦いに挑む助けとなる目玉補強を実現しようとしている。
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ミケル・アルテタ、チーム編成で難しいジレンマに直面
ミケル・アルテタにとって、このオファーは戦術面でも財政面でも複雑な難題を突きつけるものとなる。特に今夏、レアンドロ・トロサールがベシクタシュへ移籍し、攻撃陣の新戦力がクラブ・ブルージュから加入したクリストス・ツォリスただ1人にとどまっていることで、アーセナルの前線の選手層はすでに変化している。マルティネッリはこのスペイン人指揮官のプロジェクトにおける重要な存在であり、アーセナルのタイトル獲得とイングランドサッカーの頂点への復帰に貢献してきた。そのため、退団の可能性はいかなるものであっても、クラブにとって極めて大きな決断となる。
ブラジル代表のマルティネッリは、2019年に当時は無名に近い存在としてイトゥアーノからアーセナルへ加入したが、すぐにプレミアリーグで最も魅力的な若手アタッカーの1人へと成長した。前線の複数ポジションでプレー可能で、特に本職の左ウイングで力を発揮する同選手は、エミレーツ・スタジアムでファンのお気に入りの存在となっている。
マルティネッリの長期的価値を評価する
25歳のマルティネッリは、すでに豊富なハイレベルでの経験を積み、キャリアの全盛期に入りつつある。昨季のアーセナルの歴史的なシーズンでも中心的な役割を果たし、全公式戦53試合に出場。11ゴールと7アシストを記録し、アーセナルが2004年以来初となる待望のプレミアリーグ優勝を取り戻すことに貢献したほか、チャンピオンズリーグ決勝進出にも力を尽くしたが、最終的にはパリ・サンジェルマンに敗れた。ノースロンドンのクラブは今後、彼が将来的にもたらし得る貢献と、即時に得られる資金注入を天秤にかける必要がある。
ノースロンドン加入後、マルティネッリはアーセナルの近年の成功を支える重要な存在として地位を確立し、クラブのプレミアリーグ優勝と2023年のFAコミュニティ・シールド制覇に貢献してきた。ここまでブラジル人FWは、アーセナルで全公式戦278試合に出場し、62ゴール36アシストを記録している。
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新戦力加入とプレシーズン始動
アーセナルは今夏の移籍市場で積極的に動いており、イラン・メリエ、ツォリス、ブルーノ・ギマランイスを補強して戦力を充実させている。アーセナルは8月16日にコミュニティ・シールドでマンチェスター・シティと対戦し、公式戦のシーズンをスタートさせる予定で、その後8月21日にホームでコヴェントリー・シティと対戦し、プレミアリーグ王座防衛を開始する。
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