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トルコ代表、モンテッラの後任監督に元ベシクタシュ指揮官セルゲン・ヤルチンを任命
モンテッラ、不振の代償を払う
トルコサッカー連盟（TFF）は、今季のネーションズリーグで悪夢のようなスタートを切ったことを受け、断固たる措置を取った。モンテッラを代表監督から解任したのだ。一連の試合結果によって、トルコ代表は苦境に立たされていた。
トルコ代表は同大会で4連敗を喫し、その戦いぶりは連盟の理事会にとって大きな懸念材料となっていた。敗れた相手は欧州の強豪フランス、イタリア、ベルギーで、イタリア代表には2度にわたって敗れた。
火曜日に開かれた重要な理事会を経て、連盟は今後の方針で合意に達した。国内サッカーの事情と熱心なファンの期待を理解する、なじみのある人物を迎えることを決めた。
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ヤルチンがベンチに復帰
代表チームの新時代を率いる人物として、ヤルチンに白羽の矢が立った。53歳のヤルチンは火曜日、新監督に正式に就任。ベシクタシュを1シーズン率いた後、5月に双方合意のもとで退任して以来、監督業に復帰することになった。
ヤルチンはトルコで確かな監督実績を築いている。なかでも、ベシクタシュで2度目の指揮を執った2021年には、同クラブをスュペル・リグとトルコカップの印象的な国内2冠に導いた。
代表チームでの輝かしい歴史
ヤルチンにとって国際舞台はなじみ深い。現役時代にはトルコ代表として活躍した。視野の広さと技術力で知られた攻撃的MFで、代表では37試合に出場している。
クラブでも輝かしいキャリアを築き、トルコサッカーの最高峰で成功を収めた。ベシクタシュには2度にわたって計10年間在籍し、リーグ優勝3回とトルコカップ優勝2回を経験。ガラタサライ在籍中にもスュペル・リグで2度の優勝を果たした。
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新監督には厳しい試練が待ち受ける
ヤルチンに新任監督としての猶予はない。就任後の初戦から厳しい戦いが待ち受ける。初めて指揮を執るのは11月12日、トルコがベルギーを迎える勝利必須のホーム戦だ。世界屈指の強豪を相手に結果を残し、チーム内の自信を取り戻すことが求められる。
ベルギー戦のわずか3日後、新監督はチームを率いて敵地でフランスと対戦する。
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