トルコサッカー連盟（TFF）は、今季のネーションズリーグで悪夢のようなスタートを切ったことを受け、断固たる措置を取った。モンテッラを代表監督から解任したのだ。一連の試合結果によって、トルコ代表は苦境に立たされていた。

トルコ代表は同大会で4連敗を喫し、その戦いぶりは連盟の理事会にとって大きな懸念材料となっていた。敗れた相手は欧州の強豪フランス、イタリア、ベルギーで、イタリア代表には2度にわたって敗れた。

火曜日に開かれた重要な理事会を経て、連盟は今後の方針で合意に達した。国内サッカーの事情と熱心なファンの期待を理解する、なじみのある人物を迎えることを決めた。