トルコ代表監督は留任。サッカー協会は、ワールドカップでの屈辱的敗退で批判を受けるヴィンチェンツォ・モンテッラ監督を「支え続ける」と表明した。

24年ぶりのワールドカップ出場に期待が高まったトルコ代表だったが、北米開催のグループステージで苦戦し、最終戦を待たずに敗退が決まった。それでもトルコサッカー連盟のイブラヒム・ハシオスマノグル会長は監督交代を否定し、モンテッラ監督が続投すると強調した。

ハジオスマノグル会長は月曜日、記者団にこう語った。「我々は監督も選手も支持する。ここはクラブではない。クラブが失敗するのは継続性がないからだ。15人を解雇し、15人を入れることはできない。」