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Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Mohamed Saeed

翻訳者：

トルコ代表監督は留任。サッカー協会は、ワールドカップでの屈辱的敗退で批判を受けるヴィンチェンツォ・モンテッラ監督を「支え続ける」と表明した。

ヴィンチェンツォ・モンテッラ
トルコ
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トルコのワールドカップ復帰は、グループステージ最終戦を残して敗退し、悪夢となった。オーストラリアとパラグアイに敗れ批判が噴出したが、トルコサッカー連盟はヴィンチェンツォ・モンテッラ監督の去就について明確な姿勢を示した。

  • TFF会長、モンテッラ監督の解任はないと明言

    24年ぶりのワールドカップ出場に期待が高まったトルコ代表だったが、北米開催のグループステージで苦戦し、最終戦を待たずに敗退が決まった。それでもトルコサッカー連盟のイブラヒム・ハシオスマノグル会長は監督交代を否定し、モンテッラ監督が続投すると強調した。

    ハジオスマノグル会長は月曜日、記者団にこう語った。「我々は監督も選手も支持する。ここはクラブではない。クラブが失敗するのは継続性がないからだ。15人を解雇し、15人を入れることはできない。」

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  • Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    結果が思わしくなくても、このプロセスを支持する。

    トルコは開幕戦でオーストラリアに0-2で敗れ、パラグアイ戦でも数的優位を生かせず0-1で敗北。次戦のアメリカ戦は無意味となり、この夏を「和解的な結末」で締めくくる機会だけが残った。

    ハチオスマノグル氏は「監督や会長を交代させることはできない」と語った。

    協会は予選突破の過程を含め、長期的な視点で選手を支えると強調した。「共に歩んだ仲間を途中で取り替えることはない」

  • 即座の反応より一貫性を重んじる

    TFF会長は、不安定なトルコサッカー界で「贅沢」とされる安定性の重要性を強調した。モンテッラ監督の解任を拒否することで、代表チームの成長を阻んできた短期主義の悪循環を断ち切りたい考えだ。

    代表チームとスタッフへの厳しい批判にも、TFF会長は世論やメディアの非難に屈しない姿勢を示した。十分な改善時間が与えられるなら、現体制で巻き返せると確信している。


  • Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ユーロ2028予選に注目

    ワールドカップで早期敗退したトルコ代表は、早くも次期大会サイクルへ視線を移している。目標はユーロ2028に定まり、ハチオスマノグル氏は「このメンバーが国を再び栄光へ導く」と確信を示した。

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