インテルは（依然として）ハカン・チャルハノグルの状態を懸念している。ネラッズーリは、6月10日から7月19日にかけて開催される次期ワールドカップ予選プレーオフ準決勝（アメリカ、カナダ、メキシコが参加）におけるトルコ対ルーマニア戦に、間接的に関心を寄せていた。 トルコは後半にカディオグルのゴールで1-0で勝利したが、試合終盤、この試合で代表通算103試合出場を達成し、代表最多出場選手歴代3位となったネラッズーリのMFは、体調不良のため交代を余儀なくされた。
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トルコ代表戦でカルハノグルが負傷：現在の状態とインテル対ローマ戦への影響
カルハノグルの調子はどうですか
流れている情報によると、重傷ではないと見られ、おそらく筋肉系の問題であると思われる。というのも、交代する数分前、チャルハノールは左ふくらはぎをさすっていたからだ。これは、1月のナポリ戦後に彼を戦線離脱させたのと同じ部位である。 同選手は代表チームに残留し、今後数時間以内に詳細な検査を受ける予定だ。これにより、3月31日（火）20時45分に行われるコソボとのプレーオフ決勝戦に出場可能かどうかが判明する見込みである。現時点では問題はないとみられており、今回の交代はトルコ代表のヴィンチェンツォ・モンテッラ監督による予防的な措置だった可能性もある。
インテル対ローマ戦に向けて
コソボとの一発勝負となるプレーオフ決勝（勝者がワールドカップ出場権を獲得）を終えた後、チャルハノールや他の代表選手たちは全員、それぞれの所属クラブに戻ることになる。 リーグ戦が再開すると、インテルは4月5日（日）のイースター、20時45分からサン・シーロでローマとのビッグマッチを控えている。クリスティアン・チヴは、自チームの司令塔が怪我なくミラノに戻り、ガスペリーニ率いるチームとの対戦に備えられることを願っている。もし出場が叶わない場合、司令塔のポジションにはピオトル・ジエリンスキが起用される可能性がある。