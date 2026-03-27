トルコ代表戦でカルハノグルが負傷：現在の状態とインテル対ローマ戦への影響

流れている情報によると、重傷ではないと見られ、おそらく筋肉系の問題であると思われる。というのも、交代する数分前、チャルハノールは左ふくらはぎをさすっていたからだ。これは、1月のナポリ戦後に彼を戦線離脱させたのと同じ部位である。 同選手は代表チームに残留し、今後数時間以内に詳細な検査を受ける予定だ。これにより、3月31日（火）20時45分に行われるコソボとのプレーオフ決勝戦に出場可能かどうかが判明する見込みである。現時点では問題はないとみられており、今回の交代はトルコ代表のヴィンチェンツォ・モンテッラ監督による予防的な措置だった可能性もある。



