トルコはパラグアイ戦で33本もシュートを放ったが敗れ、ワールドカップから敗退した。また、元ニューカッスルのスター選手が口元を覆ったとして今大会初の退場処分を受けた。

パラグアイは開始64秒でマティアス・ガラルサのミドルシュートで先制し、そのまま逃げ切った。

前半のアディショナルタイムには、パラグアイMFアルミロンがトルコDFムルドゥルとの衝突後、VAR確認により一発退場となった。エルサルバドル出身のイヴァン・バートン主審は、選手が口元を隠すのを禁じる新ルールを適用した。

数的優位を生かせずトルコは同点に追いつかず、1試合を残して大会敗退が決まった。