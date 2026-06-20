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Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

トルコはパラグアイ戦で33本もシュートを放ったが敗れ、ワールドカップから敗退した。また、元ニューカッスルのスター選手が口元を覆ったとして今大会初の退場処分を受けた。

トルコ
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トルコ 対 パラグアイ
ミゲル・アルミロン

トルコのワールドカップは劇的な幕切れを迎えた。ボールを支配し33本もシュートを放ったが、パラグアイに0-1で敗れた。元ニューカッスルのMFミゲル・アルミロンは物議を醸す退場処分を受けたものの、パラグアイは堅守でトルコの望みを断った。

  • トルコ、無駄遣いが響き、重要な一戦で敗北

    パラグアイは開始64秒でマティアス・ガラルサのミドルシュートで先制し、そのまま逃げ切った。

    前半のアディショナルタイムには、パラグアイMFアルミロンがトルコDFムルドゥルとの衝突後、VAR確認により一発退場となった。エルサルバドル出身のイヴァン・バートン主審は、選手が口元を隠すのを禁じる新ルールを適用した。

    数的優位を生かせずトルコは同点に追いつかず、1試合を残して大会敗退が決まった。

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  • Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    数字がすべてを物語っている

    モンテッラ監督率いるチームは33本のシュートと78.5％のボール支配率を記録したが、パラグアイGKオルランド・ギルを脅かすことは少なかった。最初の12本で枠内は1本だけ。

    ムルドゥルのヘディングはディフレクトしてクロスバーを直撃。後半は途中出場のデニズ・ギュルが2度の好機を生かせず、アルミロン退場後もパラグアイが堅守を続けた。

  • 歴史的な非効率性がトルコに代償を強いている

    トルコの敗退は、決定力の欠如に尽きる。オーストラリア戦とパラグアイ戦で計62本シュートを放ったが得点はゼロ。Optaによると、これは1966年以降、ワールドカップの2試合で無得点だったシュート数としては最多記録だ。

    パラグアイは初戦で米国に大敗したが、この勝利でベスト32進出の望みをつないだ。

  • Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    パラグアイにはまだやるべきことがある

    パラグアイは勝ち点3を得て、オーストラリアとの最終戦に勝てば決勝トーナメントに進める。トルコは期待されたが得点を挙げられず、大会を早期に終えた。

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