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トルコはパラグアイ戦で33本もシュートを放ったが敗れ、ワールドカップから敗退した。また、元ニューカッスルのスター選手が口元を覆ったとして今大会初の退場処分を受けた。
トルコ、無駄遣いが響き、重要な一戦で敗北
パラグアイは開始64秒でマティアス・ガラルサのミドルシュートで先制し、そのまま逃げ切った。
前半のアディショナルタイムには、パラグアイMFアルミロンがトルコDFムルドゥルとの衝突後、VAR確認により一発退場となった。エルサルバドル出身のイヴァン・バートン主審は、選手が口元を隠すのを禁じる新ルールを適用した。
数的優位を生かせずトルコは同点に追いつかず、1試合を残して大会敗退が決まった。
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数字がすべてを物語っている
モンテッラ監督率いるチームは33本のシュートと78.5％のボール支配率を記録したが、パラグアイGKオルランド・ギルを脅かすことは少なかった。最初の12本で枠内は1本だけ。
ムルドゥルのヘディングはディフレクトしてクロスバーを直撃。後半は途中出場のデニズ・ギュルが2度の好機を生かせず、アルミロン退場後もパラグアイが堅守を続けた。
歴史的な非効率性がトルコに代償を強いている
トルコの敗退は、決定力の欠如に尽きる。オーストラリア戦とパラグアイ戦で計62本シュートを放ったが得点はゼロ。Optaによると、これは1966年以降、ワールドカップの2試合で無得点だったシュート数としては最多記録だ。
パラグアイは初戦で米国に大敗したが、この勝利でベスト32進出の望みをつないだ。
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パラグアイにはまだやるべきことがある
パラグアイは勝ち点3を得て、オーストラリアとの最終戦に勝てば決勝トーナメントに進める。トルコは期待されたが得点を挙げられず、大会を早期に終えた。