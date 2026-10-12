バルセロナは火曜夜、UEFAチャンピオンズリーグ第2節のガラタサライ戦に向けてイスタンブールへ乗り込む。狙うのは、2026-27シーズン開幕からの全勝維持だ。ハンジ・フリック監督率いるチームはラ・リーガで8連勝を飾り、欧州大会の初戦でもフェイエノールトに5-1で勝利している。

しかし、バルセロナを待ち受けるのは、熱狂的な観衆が詰めかけるラムズ・パークで迎え撃つ、意気込み十分の相手だ。

ガラタサライのオカン・ブルク監督は、チームが直面する試練の大きさを認め、「今、世界で最も調子の良いチームの一つと対戦することになる」と語った。