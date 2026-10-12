Anadolu Agency
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トルコの熱狂！ 全勝のバルセロナ、連勝ストップを狙う積極果敢なガラタサライと対戦
バルセロナ、節目の10連勝を狙う
バルセロナは火曜夜、UEFAチャンピオンズリーグ第2節のガラタサライ戦に向けてイスタンブールへ乗り込む。狙うのは、2026-27シーズン開幕からの全勝維持だ。ハンジ・フリック監督率いるチームはラ・リーガで8連勝を飾り、欧州大会の初戦でもフェイエノールトに5-1で勝利している。
しかし、バルセロナを待ち受けるのは、熱狂的な観衆が詰めかけるラムズ・パークで迎え撃つ、意気込み十分の相手だ。
ガラタサライのオカン・ブルク監督は、チームが直面する試練の大きさを認め、「今、世界で最も調子の良いチームの一つと対戦することになる」と語った。
- Sven Simon
バルセロナ、激しいハイプレスの試練に備える
フリック監督率いるバルセロナは、戦術面で激しいプレッシャーを受けることになりそうだ。ホームチームは低い位置に守備ブロックを敷くのではなく、バルセロナを攻める方針を明らかにしている。トルコ王者は、バルセロナのビルドアップと高いディフェンスラインを試す構えだ。
「守るだけでなく、攻めもする。両方を考える必要がある」とブルク監督は試合前の準備を進める中で語った。
「相手に対してどの位置で守るにせよ、可能な限り最善の形で守らなければならない。第3ゾーンでも、第2ゾーンでも、第1ゾーンでも、最高レベルのプレッシャーをかける必要がある」
トルコの熱狂的な雰囲気への対応と、歴史的なモチベーション
バルセロナはガラタサライとの対戦成績で優位に立つが、ホームのガラタサライは1994年11月にバルセロナを2-1で破った歴史的勝利を励みにしている。
ラミン・ヤマル、ペドリ、ダニ・オルモという創造性豊かな選手たちが攻撃をけん引するバルセロナは、早い時間帯にイスタンブールの観衆を静まり返らせることを狙う。
「バルセロナに勝つのは非常に難しい。1994年に一度、彼らに勝ったことがある」とブルクは振り返った。「バルセロナを相手に良い結果を出せれば、我々はとてもうれしい」
- AFP
元MFイルカイ・ギュンドアン、再会を待つ
この一戦では、バルセロナの元MFイルカイ・ギュンドアンとの興味深い再会も実現する。ギュンドアンは2023/24シーズンにバルセロナで51試合に出場した後、トルコへ移った。
ギュンドアンの役割にメディアの注目が集まるなか、ガラタサライは、ベテランMFが古巣との対戦に全力で集中していると明言した。
バルセロナは国内での戦いに戻る前に、イスタンブールで勝ち点3を獲得したいところだ。
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