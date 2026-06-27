トルコのチャルハノグルは悔やんだ。「国民の心を砕いた。許してほしい」

インテルとトルコ代表のMFハカン・チャルハノグルは、モンテッラ監督率いる代表がオーストラリア、パラグアイ、米国とのグループリーグで敗退した後、SNSに心境を投稿した。最終戦でホスト国に勝ったものの、結果は残念だった。
「今日、言いたいことは多いが、失望と悲しみを表現する言葉が見つからない。私たちは長い間、この日を夢見てきた。ワールドカップで祖国を最高の形で代表し、国民に忘れられない誇りを贈りたかった。だが、叶わなかった」。
インテルとトルコ代表のMFハカン・チャルハノグルは、モンテッラ監督率いる代表がオーストラリア、パラグアイ、米国とのグループリーグで敗退した後、SNSに心境を投稿した。最終戦でホスト国に勝ったものの、結果は残念だった。
「今日、言いたいことは多いが、失望と悲しみを表現する言葉が見つからない。私たちは長い間、この日を夢見てきた。ワールドカップで祖国を最高の形で代表し、国民に忘れられない誇りを贈りたかった。だが、叶わなかった」。
「このユニフォームの重みを毎日感じています。キャプテンとして、結果の責任は私が負います。皆さんは悲しく、傷つき、怒っているでしょう。批判は厳しくとも当然です。私たちは国の希望を背負っているからです。 私たちはピッチでその期待に応えられなかった。その重圧をチームと共に私が一番感じている。長年待ち望んだW杯の旅は、ここで終わる」。
私たちは、この夢を信じ、喜びも苦しみも共有してくれた何百万人もの人々の心を傷つけたことを理解しています。国民の皆様に心よりお詫び申し上げます。しかし、サッカーは勝利だけではありません。 時に、転んだ場所から再び立ち上がるのが最大の試練になる。昨日、勝った時に皆の息子であることを誇りに思ったように、今日負けた今も、同じ誇りを胸にこう言います。『私はこの国の息子です』。この神聖な国旗は、決して諦めてはならないと私たちに教えてくれました。 私たちはさらに努力し、もっと強くなって戻ります。今日、未完に終わった私たちの物語を完結させ、このエンブレムに恥じないよう、信じてくれるすべての人々の希望となり、子どもたちに誇りを与えるために、最後まで戦い続けます。今日も支えてくださったすべての方々に感謝します。ごめんなさい」。