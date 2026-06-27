トルコのチャルハノグルは悔やんだ。「国民の心を砕いた。許してほしい」

私たちは、この夢を信じ、喜びも苦しみも共有してくれた何百万人もの人々の心を傷つけたことを理解しています。国民の皆様に心よりお詫び申し上げます。しかし、サッカーは勝利だけではありません。 時に、転んだ場所から再び立ち上がるのが最大の試練になる。昨日、勝った時に皆の息子であることを誇りに思ったように、今日負けた今も、同じ誇りを胸にこう言います。『私はこの国の息子です』。この神聖な国旗は、決して諦めてはならないと私たちに教えてくれました。 私たちはさらに努力し、もっと強くなって戻ります。今日、未完に終わった私たちの物語を完結させ、このエンブレムに恥じないよう、信じてくれるすべての人々の希望となり、子どもたちに誇りを与えるために、最後まで戦い続けます。今日も支えてくださったすべての方々に感謝します。ごめんなさい」。