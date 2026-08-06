『Football Ramble』に語った元リヴァプールDFは、このウインガーが伝統的な5大リーグを離れる移籍を選んだことへの驚きを明かした。「彼がサウジに行くとはまったく思っていなかった。まず第一に、彼はそのレベルの選手ではないからだ。セリエAでもプレーできると思う。自分としては、トルコはレベルが少し低すぎるように感じる」と話した。

トラブゾンスポルは非常に大きな獲得に成功した一方で、キャラガーはサラーがクリスティアーノ・ロナウドのように「名門」クラブに残る道を選ばなかったことを残念がっている。キャラガーは、34歳のサラーが昨季スュペル・リグで3位に入ったトラブゾンへ向かうのではなく、イタリアの歴史あるクラブに加入すると予想していたことを認めた。

「彼は最終的にACミランかユヴェントス、あるいはそういったクラブに行くと確信していた。もしかすると、給与面が問題だったのかもしれない」とキャラガーは付け加えた。「もちろん彼のことは知らないし、話したことも一度もない。だが、彼はロナウドのように非常に貪欲で、自分の数字をとても大事にしている。ちなみに、それはトルコでもまだできると思う。ただ、自分は彼が本当の名門クラブでプレーしたがると思っていた」



