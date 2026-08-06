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「トルコにはもったいない！」。ジェイミー・キャラガー、モハメド・サラーのリヴァプール退団後のトラブゾンスポル加入を痛烈批判
キャラガー、サラーのキャリア選択に疑問を呈する
サラーはトルコに到着すると、熱狂的な数千人のサポーターから歓迎を受けた。しかしキャラガーは、このエジプト人スーパースターがキャリアの進路において重大な誤りを犯したと考えている。サラーは、サウジ・プロリーグや欧州の複数の強豪クラブから以前から関心を寄せられていたにもかかわらず、トルコ・スーパーリーグのトラブゾンスポルに加入する2年契約に合意する見通しだ。
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キャラガー氏、サラーはトルコには「もったいない」と主張
『Football Ramble』に語った元リヴァプールDFは、このウインガーが伝統的な5大リーグを離れる移籍を選んだことへの驚きを明かした。「彼がサウジに行くとはまったく思っていなかった。まず第一に、彼はそのレベルの選手ではないからだ。セリエAでもプレーできると思う。自分としては、トルコはレベルが少し低すぎるように感じる」と話した。
トラブゾンスポルは非常に大きな獲得に成功した一方で、キャラガーはサラーがクリスティアーノ・ロナウドのように「名門」クラブに残る道を選ばなかったことを残念がっている。キャラガーは、34歳のサラーが昨季スュペル・リグで3位に入ったトラブゾンへ向かうのではなく、イタリアの歴史あるクラブに加入すると予想していたことを認めた。
「彼は最終的にACミランかユヴェントス、あるいはそういったクラブに行くと確信していた。もしかすると、給与面が問題だったのかもしれない」とキャラガーは付け加えた。「もちろん彼のことは知らないし、話したことも一度もない。だが、彼はロナウドのように非常に貪欲で、自分の数字をとても大事にしている。ちなみに、それはトルコでもまだできると思う。ただ、自分は彼が本当の名門クラブでプレーしたがると思っていた」
野心と賃金要求
キャラガーの批判の核心にあるのは、サラーがより要求水準の低いリーグで報酬を得るために、注目度とハイレベルな競争を犠牲にしているという考えだ。移籍実現に向けて、トルコのクラブは年俸1700万ユーロの高額パッケージを用意したと報じられている。
トラブゾンスポルは来季ヨーロッパリーグに出場するものの、キャラガーは、リヴァプールで週給40万ポンドの契約を最近手放した選手にとって、トルコリーグの日常的な厳しさは物足りないものだと主張している。
「もちろん、彼の給与面での要求は何人かを敬遠させてきた。だが、もっと良いクラブに行くために、その要求を少しは抑えるかもしれないと思っていた」とキャラガーは続けた。「ACミランやユヴェントスのようなクラブに行って、サン・シーロでプレーし、引き続きビッグゲームに出場し、ヨーロッパでも戦う。トルコはただ……。彼はそれ以上の選手だと私は思う」
- AFP
トラブゾンでの新たな章
批判があるにもかかわらず、サラーはトルコ北部での新たな冒険に完全に気持ちを向けているようだ。そこでは、マンチェスター・ユナイテッドからのレンタル移籍中のアンドレ・オナナや、元マンチェスター・シティDFステファン・サビッチといった元プレミアリーグのスターたちと再会することになる。「エジプトの王」は、プレミアリーグやチャンピオンズリーグのタイトルを含む獲得可能な主要タイトルをすべて手にし、マージーサイドに伝説的な功績を残して去る。
キャラガーは依然として懐疑的だが、サラーがイスタンブール・アタテュルク空港で受けた歓迎ぶりは、新天地で神のように扱われることを示唆している。トラブゾンスポルは2022年に最後に掲げた国内タイトルの奪還を切望しており、サラーの存在がガラタサライやフェネルバフチェとの差を埋めると大きな期待を寄せている。
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