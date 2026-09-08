サラーはトルコサッカー界で自身の足跡を残すまでに時間を要さず、20年以上破られていなかった新たな基準を打ち立てた。アンフィールドからトラブゾンスポルへの注目の移籍を果たした34歳は、早くも新天地の歴史に名を刻んでいる。

このウインガーは、ゲンチレルビルリイとの直近の一戦でピッチに立つ前の時点で、すでにリーグ戦最初の3試合で3ゴールを記録していた。サラーはその試合でも再び圧巻のパフォーマンスを披露し、1ゴール1アシストで5-0の快勝に貢献した。この得点により、かつてリヴァプールで大黒柱だったサラーは、Optaの記録が始まった2000-01シーズン以降、スュペル・リグでの最初の3先発で4ゴールを決めた初の外国籍トラブゾンスポル選手となった。

この偉業は、サラーがその週の前半に祝った個人的な節目を踏まえると、さらに際立つものとなっている。このFWは、妻マギとの間の第3子であり、自身にとって初めての息子が誕生してからわずか数日後に、この歴史的な得点数に到達した。



