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トルコでエジプトの王が偉業！ モハメド・サラーが不安定な船出の中、トラブゾンスポルで25年ぶりの記録を打ち破り、リヴァプールのレジェンドが歴史を作る
“エジプトの王”が記録的なスタート
サラーはトルコサッカー界で自身の足跡を残すまでに時間を要さず、20年以上破られていなかった新たな基準を打ち立てた。アンフィールドからトラブゾンスポルへの注目の移籍を果たした34歳は、早くも新天地の歴史に名を刻んでいる。
このウインガーは、ゲンチレルビルリイとの直近の一戦でピッチに立つ前の時点で、すでにリーグ戦最初の3試合で3ゴールを記録していた。サラーはその試合でも再び圧巻のパフォーマンスを披露し、1ゴール1アシストで5-0の快勝に貢献した。この得点により、かつてリヴァプールで大黒柱だったサラーは、Optaの記録が始まった2000-01シーズン以降、スュペル・リグでの最初の3先発で4ゴールを決めた初の外国籍トラブゾンスポル選手となった。
この偉業は、サラーがその週の前半に祝った個人的な節目を踏まえると、さらに際立つものとなっている。このFWは、妻マギとの間の第3子であり、自身にとって初めての息子が誕生してからわずか数日後に、この歴史的な得点数に到達した。
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ヨーロッパリーグでの失意を乗り越えて
サラー個人のパフォーマンスは非の打ちどころがない一方で、新天地のクラブにとっては決して順風満帆ではなかった。トラブゾンスポルはヨーロッパリーグでハンガリーのフェレンツヴァーロシュに敗れ、まさかの早期敗退を喫し、これを受けてファティ・テッケ監督は直ちに辞意を表明した。
当初はクラブ上層部が退任を認めなかったものの、その後のスュペル・リグでアメドSKに1-2で敗れたことで状況は一変し、両者は双方合意のうえで袂を分かった。これはゲンチレルビルリイとの大勝の直前のことだった。しかし、サラーはこの混乱の中でも集中を切らさず、ベンチに混乱が生じる中でも高い基準を維持している。
このベテランWGは、来月にヨーロッパカンファレンスリーグのグループステージが始まれば、再び欧州の舞台で自身を試す機会を得ることになる。トルコの強豪ガラタサライ、ベシクタシュとの重要な試合を控える中、トラブゾンスポルは新たなスーパースターへの依存を強めることになりそうだ。
アンフィールドでの再会の可能性
古巣との対戦の可能性は、トルコで引き続き大きな話題となっている。トラブゾンスポルがリーグ戦での好調を維持し、2011-12シーズン以来初となるチャンピオンズリーグ復帰を決めれば、来年にはアンフィールドでリヴァプールと再会する可能性も出てくる。
トラブゾンスポルのクラブメディアのインタビューでリヴァプールとの対戦の可能性について問われたサラーは、自身が直面する内面的な葛藤について率直に語った。「複雑な気持ちになるだろう。9年間あそこにいたからね。あの街が大好きだし、ファンも大好きだ。いつも特別な関係があったから、本当に難しいものになるだろうね！」と述べた。
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トラブゾンで新たなレガシーを築く
サラーの加入はイスタンブールで前例のない熱狂とともに迎えられ、黒海地方へ向かう前にはサポーターに取り囲まれた。クラブの幹部は、ライバルのベシクタシュに先んじて契約をまとめるため、給与の一部を前払いするという異例の措置まで取った。
このエジプト人選手は、元マンチェスター・ユナイテッドGKアンドレ・オナナや、元マンチェスター・シティDFステファン・サビッチら、欧州サッカーファンになじみのある複数の名前がそろうチームに加わる。サラーはシェノル・ギュネシュ・スポーツ・コンプレックスで新たな成功時代をもたらす起爆剤になると期待されている。
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