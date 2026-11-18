ヘイズ監督は、経験豊富なセンターバック2人を欠いて予選に臨む。米国代表で最後にプレーしたのが4月のギルマは、回復を続けるためチェルシーに残る。ギルマは今季、チャンピオンズリーグ予選のレアル・ソシエダ戦でチェルシーの得点を挙げた。ソネットは7月に受けた左膝の膝蓋腱断裂を修復する手術から回復中だ。

10月のスペインとの親善試合2試合では、ティアナ・デイビッドソンとケネディ・ウェズリーがそろってセンターバックで先発した。ヘイズ監督にとって、テキサスでも再び起用できる組み合わせだ。エンジェル・シティのDFエヴェリン・ショアーズは、今回のメンバーで唯一、まだフル代表デビューを果たしていない選手となる。

中盤では、6月と10月の代表活動期間に参加しなかったマンチェスター・シティのサム・コフィーが復帰する。リンジー・ヒープスの代表180試合出場はメンバー最多。ヒープスは、2022年の予選でジャマイカに5-0で勝利した試合に出場していた今回のメンバー7人のうちの1人だ。その試合ではウィルソンが2得点を挙げ、スワンソンのお膳立てからロッドマンが最後のゴールを決めた。