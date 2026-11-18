「トリプル・エスプレッソ」がW杯予選の米国女子代表メンバー入り、ギルマとソネットは負傷で選外
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「トリプル・エスプレッソ」に攻撃陣のライバルも
ヘイズ監督が最後にトリニティ・ロッドマン、ソフィア・ウィルソン、マロリー・スワンソンをそろって先発させた試合では、スワンソンがブラジルを破って五輪金メダルを獲得する決勝ゴールを決めた。ヘイズ監督はCONCACAF女子選手権に臨む米国女子代表の23人に、この3人全員を選出。11月27日のエルサルバドル戦に勝てば、米国は2027年ワールドカップが開催されるブラジルへの切符を手にする。
パリ五輪以降、3人のFW全員がそろってメンバー入りするのは今回が3度目。一方、アシュリー・サンチェスも先発起用に向けて結果を残している。ノースカロライナ・カレッジのFWは20ゴールを挙げ、NWSLの得点王に輝いた。10月にはウィルソンとの連係もヘイズ監督に示している。スペイン戦でウィルソンのお膳立てからサンチェスが得点し、2点差からの反撃を始めた。途中出場のスワンソンが86分に同点ゴールを決め、試合は2-2で引き分けた。
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招集メンバー一覧
GK：クラウディア・ディッキー（シアトル・レインFC、12）、マンディ・マクグリン（ユタ・ロイヤルズFC、6）、ファロン・タリス・ジョイス（マンチェスター・ユナイテッド、イングランド、8）
DF： ティアナ・デイビッドソン（ゴッサムFC、72/3）、ケイト・デル・ファヴァ（ユタ・ロイヤルズFC、1/0）、エミリー・フォックス（アーセナルFC、イングランド、80/1）、エイブリー・パターソン（ヒューストン・ダッシュ、15/1）、タラ・ラッド（ワシントン・スピリット、12/0）、エヴェリン・ショアーズ（エンジェル・シティFC、0/0）、ジゼル・トンプソン（エンジェル・シティFC、12/0）、ケネディ・ウェズリー（サンディエゴ・ウェーブFC、9/1）
MF： クロワ・ベスーン（カンザスシティ・カレント、7/1）、サム・コフィー（マンチェスター・シティ、イングランド：46/5）、リンジー・ヒープス（デンバー・サミットFC、180/40）、クレア・ハットン（ベイFC、22/1）、ローズ・ラベル（ゴッサムFC、124/29）、リリー・ヨハネス（OLリヨネス、フランス、22/1）
FW： ミシェル・クーパー（カンザスシティ・カレント、16/1）、トリニティ・ロッドマン（ワシントン・スピリット、59/13）、アシュリー・サンチェス（ノースカロライナ・カレッジ、30/4）、マロリー・スワンソン（シカゴ・スターズ、105/39）、アリッサ・トンプソン（チェルシーFC、イングランド、34/4）、ソフィア・ウィルソン（ポートランド・ソーンズFC、65/25）
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さらなるコメントとSNS上の反応
ヘイズ監督は、経験豊富なセンターバック2人を欠いて予選に臨む。米国代表で最後にプレーしたのが4月のギルマは、回復を続けるためチェルシーに残る。ギルマは今季、チャンピオンズリーグ予選のレアル・ソシエダ戦でチェルシーの得点を挙げた。ソネットは7月に受けた左膝の膝蓋腱断裂を修復する手術から回復中だ。
10月のスペインとの親善試合2試合では、ティアナ・デイビッドソンとケネディ・ウェズリーがそろってセンターバックで先発した。ヘイズ監督にとって、テキサスでも再び起用できる組み合わせだ。エンジェル・シティのDFエヴェリン・ショアーズは、今回のメンバーで唯一、まだフル代表デビューを果たしていない選手となる。
中盤では、6月と10月の代表活動期間に参加しなかったマンチェスター・シティのサム・コフィーが復帰する。リンジー・ヒープスの代表180試合出場はメンバー最多。ヒープスは、2022年の予選でジャマイカに5-0で勝利した試合に出場していた今回のメンバー7人のうちの1人だ。その試合ではウィルソンが2得点を挙げ、スワンソンのお膳立てからロッドマンが最後のゴールを決めた。
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今後の展望は？
米国女子代表は8勝3敗1分の成績で、ヘイズ監督にとって初のCONCACAF大会に臨む。エルサルバドル戦は11月27日、テキサス州マンスフィールドのテキサス・ヘルス・マンスフィールド・スタジアムで米東部時間午後8時30分にキックオフする。準々決勝の勝者4チームがワールドカップ出場権を直接獲得する。米国が敗れた場合は12月2日の出場権決定戦に回り、そこで勝てばFIFAの大陸間プレーオフに進む。
ヘイズ監督は「チームにとって、成長し、学ぶことの多い素晴らしい1年だった。長い間、ワールドカップ出場権の獲得に焦点を当ててきたが、いよいよその時が来た」と語った。
この大会では、2028年ロサンゼルス五輪の出場枠も3つ与えられる。米国は開催国としてすでに出場権を得ているため、米国が上位3チームに入れば、4位のチームも五輪に出場する。
ヘイズ監督は「選手たちには、個人としてもチームとしても、揺るぎない一貫性を見せてほしい。そして両方のペナルティーエリアで高いレベルを発揮してほしい。それができれば、そのパフォーマンスによって私たちの基準と目標を満たし、勝ち進めると確信している。私にとって初めてのCONCACAF大会であり、多くの選手にとっても初めてなので、全員がその経験を楽しみにしている」と述べた。
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