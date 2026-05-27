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「トリプル・エスプレッソ」が再結集。マル・スワンソン、トリニティ・ロッドマン、ソフィア・ウィルソンがブラジル戦の米国女子代表に選出。
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再会
過去2年、米国女子代表（USWNT）の攻撃陣はトリニティ・ロッドマンだけが先発していた。ソフィア・ウィルソンとマロリー・スワンソンは妊娠・出産で離脱し、それぞれ女児の母となっていた。しかし今、ヘイズ監督は重要な時期に3人を同時に戦列に復帰させた。
3人は2024年五輪で計10得点5アシストを記録し、スワンソンは決勝の決勝点も奪った。だがこれは懐かしむ話ではない。W杯予選を控え、ヘイズ監督は再集結がより大きなプロセスの一部と強調した。
「トリニティと2人の『サッカーママ』が戻り、チームはピッチ内外で活気づいています」とヘイズは話した。「同時に、ワールドカップ予選を控え、限られた時間で選手たちが絆を深めることが不可欠です」
その他のメンバーは、ベテランのリンジー・ヒープス、ローズ・ラヴェル、エミリー・ソネットに、若手のライリー・ジャクソンとアリッサ＆ジゼル・トンプソン姉妹を加えた布陣だ。負傷でナオミ・ギルマ、キャット・マカリオ、サム・コフィーは不在。
ティエルナ・デビッドソンが復帰し、100試合以上出場するベテランはヒープス（176試合）、ラヴェル（120試合）、ソネット（116試合）、スワンソン（103試合）の4人。
トンプソン姉妹の躍動、トリプル・エスプレッソの復帰、層の厚いDF陣と、2027年女子W杯出場へまた一歩前進した。
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全メンバー
GK：クラウディア・ディッキー（シアトル・レインFC）、マンディ・マクグリン（ユタ・ロイヤルズ）、ファロン・タリス＝ジョイス（マンチェスター・ユナイテッド）
ディフェンダー：ティエルナ・デビッドソン（ゴッサムFC）、エミリー・フォックス（アーセナルFC）、エイブリー・パターソン（ヒューストン・ダッシュ）、リリー・レアーレ（ゴッサムFC）、タラ・ラッド（ワシントン・スピリット）、エミリー・ソネット（ゴッサムFC）、ジゼル・トンプソン（エンジェル・シティFC）、ケネディ・ウェズリー（サンディエゴ・ウェーブFC）
MF：クロワ・ベスーン（カンザスシティ・カレント）、リンジー・ヒープス（OLリヨン）、クレア・ハットン（ベイFC）、ライリー・ジャクソン（ノースカロライナ・カレッジ）、ローズ・ラヴェル（ゴッサムFC）、オリビア・モールトリー（ポートランド・ソーンズFC）、ジェイディン・ショー（ゴッサムFC）、リリー・ヨハネス（OLリヨン）
フォワード：ミシェル・クーパー（カンザスシティ・カレント）、トリニティ・ロッドマン（ワシントン・スピリット）、エマ・シアーズ（レーシング・ルイビルFC；19/6）、アリー・セントナー（カンザスシティ・カレント）、マロリー・スワンソン（シカゴ・スターズ）、アリッサ・トンプソン（チェルシーFC）、ソフィア・ウィルソン（ポートランド・ソーンズFC）
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ワールドカップの準備は継続中
FIFA世界ランキングは米国2位、ブラジル6位。2027年ブラジル女子ワールドカップ出場権を目指す米国女子代表にとって、今回の試合は重要な試金石だ。過去43回の対戦中、ブラジル開催はわずか6回。 6月の2試合は、いずれも2027年大会の開催予定地で行われる。
「今回の遠征は、選手たちがブラジルの文化やスタジアム、情熱的なファンを肌で感じる絶好の機会だ。ワールドカップ開催国と戦えることも大きい」とヘイズ監督は語った。「女子国際サッカーで、ブラジル代表をブラジルで倒すほど厳しい試練はない。その経験から得られる教訓を楽しみにしている」
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次は？
米国女子代表は6月6日にサンパウロのネオ・キミカ・アリーナ、9日にフォルタレザのアレーナ・カステラオでブラジルと対戦する。ヘイズ監督は各試合の23人を発表する。米国がブラジル国内でブラジルと戦うのは2014年以来初めてだ。