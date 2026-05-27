過去2年、米国女子代表（USWNT）の攻撃陣はトリニティ・ロッドマンだけが先発していた。ソフィア・ウィルソンとマロリー・スワンソンは妊娠・出産で離脱し、それぞれ女児の母となっていた。しかし今、ヘイズ監督は重要な時期に3人を同時に戦列に復帰させた。

3人は2024年五輪で計10得点5アシストを記録し、スワンソンは決勝の決勝点も奪った。だがこれは懐かしむ話ではない。W杯予選を控え、ヘイズ監督は再集結がより大きなプロセスの一部と強調した。

「トリニティと2人の『サッカーママ』が戻り、チームはピッチ内外で活気づいています」とヘイズは話した。「同時に、ワールドカップ予選を控え、限られた時間で選手たちが絆を深めることが不可欠です」

その他のメンバーは、ベテランのリンジー・ヒープス、ローズ・ラヴェル、エミリー・ソネットに、若手のライリー・ジャクソンとアリッサ＆ジゼル・トンプソン姉妹を加えた布陣だ。負傷でナオミ・ギルマ、キャット・マカリオ、サム・コフィーは不在。

ティエルナ・デビッドソンが復帰し、100試合以上出場するベテランはヒープス（176試合）、ラヴェル（120試合）、ソネット（116試合）、スワンソン（103試合）の4人。

トンプソン姉妹の躍動、トリプル・エスプレッソの復帰、層の厚いDF陣と、2027年女子W杯出場へまた一歩前進した。