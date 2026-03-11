トリノ、ザパタは夏にフリーエージェントになるのか？契約条項とクラブの計画

35歳になるドゥヴァンは、2025年4月にトロとの契約を更新し、契約期間は2026年から2027年に延長され、250万ユーロ（総額500万ユーロ）という高額の年俸が支払われることになった。この決定は、ウルバーノ・カイロとダヴィデ・ヴァニャーティによって下され、パオロ・ヴァノーリ監督もこれを承認した。 トリノの新聞が報じているように、この契約更新は、チーム、ロッカールームへのメッセージでもあった。当時、困難な状況にあったフォワードに信頼が寄せられたのだ。実際、彼は前十字靭帯、内側半月板、外側半月板の重傷からまだ回復していなかった。

その負傷を乗り越え、後にトリノの新たなキャプテンとなった彼は、35試合で12ゴール、4アシストという素晴らしいシーズンを送ったものの、その後の負傷後のシーズンでは、2年間でわずか5ゴールと、その活躍を再現することができず、 セリエAで126得点を誇る選手としてはあまりにも少ない得点であり、彼のトリノでの将来は、契約解除条項によって危うくなる可能性がある。