ドゥバン・ザパタのトリノでの将来に暗雲が立ち込めている。2027年まで契約を更新したにもかかわらず、コロンビア人ストライカーは、期待を下回るシーズンをもう1度過ごした後も、トリノに残留するかどうか確信が持てない。
トリノ、ザパタは夏にフリーエージェントになるのか？契約条項とクラブの計画
ドゥバン・サパタの契約における条項
新契約には、ウルバーノ・カイロのクラブが元ナポリ選手の契約を解除できる条項が含まれているという。トゥットスポルト紙によると、シーズン終了後の5月に、トリノはザパタについて決定を下すことができ、また下す必要があるという。同紙は、この決定を「自主的かつ一方的な」ものとしている。 トリノが契約満了の1年前に選手の契約を解除することを選択した場合、100万ユーロの違約金を支払う必要がある。 会長と新スポーツディレクターのペトラキが、給与総額の抑制計画を継続し、彼の給与総額約300万ユーロを節約する決断を下すことになる。トゥットスポルト紙によると、この決定はまだ下されておらず、トリノが降格を免れた場合でも、不幸にも降格した場合でも、リーグ戦終了後の5月に先送りされている。
キャリアと給与
35歳になるドゥヴァンは、2025年4月にトロとの契約を更新し、契約期間は2026年から2027年に延長され、250万ユーロ（総額500万ユーロ）という高額の年俸が支払われることになった。この決定は、ウルバーノ・カイロとダヴィデ・ヴァニャーティによって下され、パオロ・ヴァノーリ監督もこれを承認した。 トリノの新聞が報じているように、この契約更新は、チーム、ロッカールームへのメッセージでもあった。当時、困難な状況にあったフォワードに信頼が寄せられたのだ。実際、彼は前十字靭帯、内側半月板、外側半月板の重傷からまだ回復していなかった。
その負傷を乗り越え、後にトリノの新たなキャプテンとなった彼は、35試合で12ゴール、4アシストという素晴らしいシーズンを送ったものの、その後の負傷後のシーズンでは、2年間でわずか5ゴールと、その活躍を再現することができず、 セリエAで126得点を誇る選手としてはあまりにも少ない得点であり、彼のトリノでの将来は、契約解除条項によって危うくなる可能性がある。