トリノ、オリスタニオの正式発表：詳細

トリノFCは、ヴェネツィアFCからガエターノ・オリスタニオ選手を完全移籍オプション付きで期限付き移籍にて獲得したと発表しました。オリスタニオ選手は2002年9月28日、サレルノ県ヴァッロ・デッラ・ルカーニア生まれです。 インテル下部で育ち、U-16、U-17選手権とU-17スーパーカップを制しました。2021年夏にオランダ2部ヴォレンダムへレンタル移籍し、加入直後に1部昇格に貢献。 プロ1年目は35試合7得点を記録。翌年もレンタル契約を更新し、27試合で1得点3アシストをマークした。 2023-24シーズン、カリアリへのレンタルでイタリアに復帰。20歳ながら8月21日、スタディオ・オリンピコ・グランデ・トリノでの開幕戦でトリノを相手にセリエAデビューした。 シーズン終了時には27試合に出場し、2ゴール1アシストを記録した。カリアリの残留に貢献した後、インテルからヴェネツィアへ完全移籍。ヴェネツィアでは37試合に出場し、3ゴール3アシストをマークした。昨シーズンはパルマへレンタルされ、リーグ戦とコッパ・イタリア合わせて21試合に出場し、1ゴールを挙げた。 イタリアU-17、U-18、U-20、U-21代表でもアズーリを着用。トリノFC一同、オリスタニオの加入を歓迎する。「頑張って、セムプレ・フォルツァ・トーロ！」