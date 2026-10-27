トリノのイニャツィオ・アバーテ監督は、ホームでコモに1-3で敗れた後、次のように語った。





「負けた時はいつも腹が立つ。まずは結果に対してだ。ただ、我々はやるべき試合ができた。ミドルブロックで守ったが、その後は少し下がりすぎた」とTMWが伝えた。





「相手はボール保持が最も巧みなチームだった。このスコアは厳しすぎる。我々にも大きな得点機があった」



