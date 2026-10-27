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ライブ
Torino FC v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

トリノ、アバーテ「今夜は眠れない。選手たちは敗れてピッチを去るような内容ではなかった」

トリノ 対 コモ
トリノ
コモ
セリエ A

コモ戦の敗戦後、監督が語る

トリノのイニャツィオ・アバーテ監督は、ホームでコモに1-3で敗れた後、次のように語った。


「負けた時はいつも腹が立つ。まずは結果に対してだ。ただ、我々はやるべき試合ができた。ミドルブロックで守ったが、その後は少し下がりすぎた」とTMWが伝えた。


「相手はボール保持が最も巧みなチームだった。このスコアは厳しすぎる。我々にも大きな得点機があった」


  • 「収穫はたくさんあった。でも、負けると腹が立つし、今夜は眠れないだろう。残念だ。強豪はわずかなチャンスでもこちらを仕留める」


    「選手たちは敗れて終わるような内容ではなかった。自分たちが示したものをしっかり認識しなければならない。それは誰にも奪えない。これからも黙々と取り組んでいく」


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