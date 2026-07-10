そこでアバーテは次のように語った。





「このユニフォームの重みを感じています。その責任を毎日果たそうと努力しています。私は、一目でトーロと分かるチームを望んでいます。私たちは、強いアイデンティティを築きたいのです。試合を支配し、攻撃的なサッカーを追求したい。移籍市場については？ 焦る必要はありませんが、チームに貢献できる選手を的確に獲得すべきです。私はフォーメーションに固執するタイプではありません。勇敢なトーロを望んでいます。 基本は3バックだが、状況に応じて解決策を探す。動きが少ないチームは予測しやすい」。





「トリノのオファーは迷わず受けた。このユニフォームには重みがあり、人々は情熱で生きている。私はその空気を肌で感じ、ファンが自分たちを重ねてくれることを望む。私はその価値観、仕事への姿勢、帰属意識に共鳴する。順位目標は立てない。まずは堅い基盤を築く。トリノをレアル・マドリードのように思える選手を集め、その先にどこまで行けるかを見極める」