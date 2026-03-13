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Simeone Torino ParmaGetty Images

翻訳者：

トリノ対パルマ、CMの選手評価：シメオネとヴラシッチ、なんというコンビ！ペッレグリーノが決定的な一撃

第29節の前倒し試合の評価。

トリノ

前半は苦戦したものの、後半に入ると相手に対して完全に優位に立ち、十二分に値する勝利を手にした。この試合のMVPはヴラシッチとシメオナで、ベンチからは往年のザパタの姿が見られた。

パレアリ 6：失点シーンで若干のミスがあったものの、それ以外は十分なパフォーマンスを見せた。

ココ 6：守備面で堅実な働きを見せ、スペースをうまく塞ぎ、カウンターの局面でも積極的に前線へ飛び出した。

イスマイリ 6.5：オリスタニオをしっかりとマークし、サイドでも貢献した。

エボッセ 6：前半はペッレグリーノに苦戦したが、後半はプレーのタイミングをうまく掴めた。

（後半48分よりマリアヌッチ：評価なし）

ペデルセン 6：全体的には十分なプレーで、試合の流れにしっかり乗っていた。

イルカン 7：初ゴールを決め、説得力のあるプレーを見せた。

（後半30分より プラティ 6：良い投入で、守備の局面でしっかりと貢献した。）

ジネイティス 6：全体としては及第点。もう少し複雑なプレーを試みてもよかったかもしれない。

オブラドール 6.5：左サイドでプレーし、C・アダムスへのオーバーラップで貢献した。

ヴラシッチ 7.5：中盤のリーダーとして、守備時には堅固な壁となり、縦への素早いカウンターを仕掛けた。チームにとって常に不可欠な存在だ。

（後半48分よりアンジョリン：評価なし）

アダムス 7：非常に激しいプレーを見せた。常に攻防の中心にいて、多くのボールを奪い返し、チームをうまく再始動させた。3点目のゴールを導く絶妙なアシストで、その活躍を締めくくった。

(後半17分 ザパタ 7：ついに説得力のある試合を見せたこのFWは、遠距離からの見事なゴールでその実力を存分に発揮した。)

シメオネ 7.5：攻撃面で常に脅威となり、先制点を挙げた後、3点目の場面では素晴らしいプレーを見せ、その絶好調ぶりを証明した。

（後半30分より出場 クレノヴィッチ 6.5：試合にうまく溶け込み、ピッチに入った数分後には素晴らしいシュートを放ち、脅威となった。）

監督：ダヴェルサ 7：トリノは勝利し、その実力を示した。波乱含みの前半を経て、後半はピッチを完全に支配し、気迫を持って相手に圧力をかけた。ダヴェルサ監督はベンチから絶好調のザパタと好調なクレーノヴィッチを投入した。

  • パルマ

    前半は好調だったアウェイチームだが、後半に入ると体力が尽き、大敗を喫した。守備陣全体が苦戦する中、攻撃陣ではペッレグリーノが好プレーを見せた。

    鈴木 5：長期離脱からの復帰戦ということもあり、彼にとって決して楽な試合ではなかった。前半は足元を突かれ、後半は四方八方からボールを浴びせられた。

    デルプラート 5.5：特に後半はパフォーマンスが低下した。守備の判断に苦戦し、カウンターの局面では良いプレーと避けられたはずのミスを交互に見せた。

    トロイロ 5：特にシメオネへのマークに苦戦した。間隔が広すぎて、相手に思う存分プレーさせてしまった。

    （後半18分よりヴァレンティ 5：ボールに触れる機会は極めて少なく、触れたボールも失うか、チームメイトに奪われることが多かった。）

    チルカティ 5：守備の反応が遅く、しばしば遅れて到着する。カウンター時のチームメイトへのパスも精度に欠ける。

    クレマスキ：評価なし

    （前半11分よりブリッチギ 5.5：試合内容は完全には納得のいくものではなく、やや堅苦しく、試合の核心にはなかなか入り込めなかった。）

    （後半33分よりオンドレイカ：評価なし）

    オルドネス 5.5：前半は、特にラインの間でいくつかの良いプレーを作ろうとしたが、後半はピッチから姿を消した。

    (後半18分より オリスタニオ 5：動きがしばしば散漫で、攻撃の組み立てに実質的な貢献はなかった。)

    ケイタ 4.5：オウンゴールの場面では不運だったが、それ以外は、特にチームメイトの素早いカウンター攻撃において、苦戦を強いられた。

    （後半18分よりエステベス 6：良いプレーを見せたが、チームメイトからのサポートが少なかった。）

    ソレンセン 5.5：プレーを確実に決めるために必要な精度が常に欠けている。あまりに技巧的すぎる。

    ヴァレリ 5.5：前半はより積極的だったが、後半はチーム全体と同様にやや存在感を失い、重要なボールを失った。

    ストレフェッツァ 6：攻撃局面では、相手選手を突破しようと試みながら、何かを築き上げようとした。

    ペッレグリーノ 6.5：間違いなくチームで最も良かった。一時的な同点ゴールを決めたほか、常に体を張ったプレーを見せ、相手ペナルティエリア内で脅威となった。

    監督：クエスタ 5：パルマは後半、体力が尽きて崩れた。交代はもっと早く行うべきだったかもしれないが、全体として期待されたような流れを変える効果は得られなかった。

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