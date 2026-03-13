トリノ

前半は苦戦したものの、後半に入ると相手に対して完全に優位に立ち、十二分に値する勝利を手にした。この試合のMVPはヴラシッチとシメオナで、ベンチからは往年のザパタの姿が見られた。

パレアリ 6：失点シーンで若干のミスがあったものの、それ以外は十分なパフォーマンスを見せた。

ココ 6：守備面で堅実な働きを見せ、スペースをうまく塞ぎ、カウンターの局面でも積極的に前線へ飛び出した。

イスマイリ 6.5：オリスタニオをしっかりとマークし、サイドでも貢献した。

エボッセ 6：前半はペッレグリーノに苦戦したが、後半はプレーのタイミングをうまく掴めた。

（後半48分よりマリアヌッチ：評価なし）

ペデルセン 6：全体的には十分なプレーで、試合の流れにしっかり乗っていた。

イルカン 7：初ゴールを決め、説得力のあるプレーを見せた。

（後半30分より プラティ 6：良い投入で、守備の局面でしっかりと貢献した。）

ジネイティス 6：全体としては及第点。もう少し複雑なプレーを試みてもよかったかもしれない。

オブラドール 6.5：左サイドでプレーし、C・アダムスへのオーバーラップで貢献した。

ヴラシッチ 7.5：中盤のリーダーとして、守備時には堅固な壁となり、縦への素早いカウンターを仕掛けた。チームにとって常に不可欠な存在だ。

（後半48分よりアンジョリン：評価なし）

アダムス 7：非常に激しいプレーを見せた。常に攻防の中心にいて、多くのボールを奪い返し、チームをうまく再始動させた。3点目のゴールを導く絶妙なアシストで、その活躍を締めくくった。

(後半17分 ザパタ 7：ついに説得力のある試合を見せたこのFWは、遠距離からの見事なゴールでその実力を存分に発揮した。)

シメオネ 7.5：攻撃面で常に脅威となり、先制点を挙げた後、3点目の場面では素晴らしいプレーを見せ、その絶好調ぶりを証明した。

（後半30分より出場 クレノヴィッチ 6.5：試合にうまく溶け込み、ピッチに入った数分後には素晴らしいシュートを放ち、脅威となった。）

監督：ダヴェルサ 7：トリノは勝利し、その実力を示した。波乱含みの前半を経て、後半はピッチを完全に支配し、気迫を持って相手に圧力をかけた。ダヴェルサ監督はベンチから絶好調のザパタと好調なクレーノヴィッチを投入した。