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ライブ
Parma Calcio v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

トリノ対コモをライブ速報：試合経過、ゴールと主なプレー、先発メンバー、試合記録

トリノ 対 コモ
セリエ A
トリノ
コモ

セリエA第9節、アバーテがファブレガスと対決

トリノとコモは今夜20時45分、スタディオ・オリンピコ・グランデ・トリノで行われるセリエA第9節で対戦する。順位表では、イニャツィオ・アバーテ率いるトリノが勝ち点13で8位。一方、セスク・ファブレガス率いるコモは勝ち点17で5位につけている。主審はコッル、VAR担当はマリーニ。


トリノ対コモ 1-0

得点者：24分 アダムス（トリノ）

  • ゴールとハイライト

    61分 - 続くコーナーキックで、シメオネのヘディングがクロスバーを叩く

    60分 - シメオネ、アダムス、ヴラシッチが絡んだ好連係から、ベルガリがシュートを放つもサンチェスにセーブされる

    57分 - ベルガリがドリブルでうまく抜け出すが、シュートはうまく当たらない

    54分 - パスとのワンツーから、カクレが右足で放ったシュートはクロスバーを叩く

    45分 - カクレの力のないヘディングは、トリノのGKの腕に難なく収まる

    42分 - ダ・クーニャがペナルティーエリア外から左足で放った好シュートは、ペッリの左へわずかに外れる

    32分 - ラモンが至近距離からヘディング。ペッリがセーブする

    26分 - ドゥヴィカスが至近距離から右足で合わせ、同点に迫る

    24分 - フィッツ＝ジムがシザースから足のアウトサイドで味方にパスを送り、アダムスが左足のボレーで決める

    20分 - ヴラシッチの好シュートをサンチェスがセーブし、コーナーキックに逃れる

    17分 - トリノのペナルティーエリア内でブラガンサがダ・クーニャと接触し、ダ・クーニャが倒れる。反則が疑われる場面だったが、抗議の声が上がる中、主審もVARもプレーを流す

    10分 - ベルガリが鮮やかなドリブル突破から右足でシュートを放つも、サンチェスにセーブされる

    5分 - ドゥヴィカスのゴールは、わずかな差でオフサイドとなり取り消される

  • 先発メンバーと試合記録

    トリノ（3-4-1-2）：ペッリ；ココ、イスマイリ、コムッツォ；ベルガリ、フィッツ＝ジム（55分 ジネイティス）、ブラガンサ、カッチャマーニ（55分 パターソン）；ヴラシッチ；アダムス、シメオネ。監督：アバーテ


    コモ（4-2-3-1）：サンチェス；コウト、ラモン、ケンプフ、バジェ；ペローネ（58分 アッダイ）、ミジャ；ダ・クーニャ、パス、カクレ（58分 バトゥリナ）；ドゥビカス。監督：ファブレガス


    主審：コッル

    警告

    退場

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