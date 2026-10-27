トリノとコモは今夜20時45分、スタディオ・オリンピコ・グランデ・トリノで行われるセリエA第9節で対戦する。順位表では、イニャツィオ・アバーテ率いるトリノが勝ち点13で8位。一方、セスク・ファブレガス率いるコモは勝ち点17で5位につけている。主審はコッル、VAR担当はマリーニ。
トリノ対コモ 1-0
得点者：24分 アダムス（トリノ）
トリノとコモは今夜20時45分、スタディオ・オリンピコ・グランデ・トリノで行われるセリエA第9節で対戦する。順位表では、イニャツィオ・アバーテ率いるトリノが勝ち点13で8位。一方、セスク・ファブレガス率いるコモは勝ち点17で5位につけている。主審はコッル、VAR担当はマリーニ。
トリノ対コモ 1-0
得点者：24分 アダムス（トリノ）
61分 - 続くコーナーキックで、シメオネのヘディングがクロスバーを叩く
60分 - シメオネ、アダムス、ヴラシッチが絡んだ好連係から、ベルガリがシュートを放つもサンチェスにセーブされる
57分 - ベルガリがドリブルでうまく抜け出すが、シュートはうまく当たらない
54分 - パスとのワンツーから、カクレが右足で放ったシュートはクロスバーを叩く
45分 - カクレの力のないヘディングは、トリノのGKの腕に難なく収まる
42分 - ダ・クーニャがペナルティーエリア外から左足で放った好シュートは、ペッリの左へわずかに外れる
32分 - ラモンが至近距離からヘディング。ペッリがセーブする
26分 - ドゥヴィカスが至近距離から右足で合わせ、同点に迫る
24分 - フィッツ＝ジムがシザースから足のアウトサイドで味方にパスを送り、アダムスが左足のボレーで決める
20分 - ヴラシッチの好シュートをサンチェスがセーブし、コーナーキックに逃れる
17分 - トリノのペナルティーエリア内でブラガンサがダ・クーニャと接触し、ダ・クーニャが倒れる。反則が疑われる場面だったが、抗議の声が上がる中、主審もVARもプレーを流す
10分 - ベルガリが鮮やかなドリブル突破から右足でシュートを放つも、サンチェスにセーブされる
5分 - ドゥヴィカスのゴールは、わずかな差でオフサイドとなり取り消される
トリノ（3-4-1-2）：ペッリ；ココ、イスマイリ、コムッツォ；ベルガリ、フィッツ＝ジム（55分 ジネイティス）、ブラガンサ、カッチャマーニ（55分 パターソン）；ヴラシッチ；アダムス、シメオネ。監督：アバーテ
コモ（4-2-3-1）：サンチェス；コウト、ラモン、ケンプフ、バジェ；ペローネ（58分 アッダイ）、ミジャ；ダ・クーニャ、パス、カクレ（58分 バトゥリナ）；ドゥビカス。監督：ファブレガス
主審：コッル
警告：
退場：
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