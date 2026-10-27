61分 - 続くコーナーキックで、シメオネのヘディングがクロスバーを叩く

60分 - シメオネ、アダムス、ヴラシッチが絡んだ好連係から、ベルガリがシュートを放つもサンチェスにセーブされる

57分 - ベルガリがドリブルでうまく抜け出すが、シュートはうまく当たらない

54分 - パスとのワンツーから、カクレが右足で放ったシュートはクロスバーを叩く

45分 - カクレの力のないヘディングは、トリノのGKの腕に難なく収まる

42分 - ダ・クーニャがペナルティーエリア外から左足で放った好シュートは、ペッリの左へわずかに外れる

32分 - ラモンが至近距離からヘディング。ペッリがセーブする

26分 - ドゥヴィカスが至近距離から右足で合わせ、同点に迫る

24分 - フィッツ＝ジムがシザースから足のアウトサイドで味方にパスを送り、アダムスが左足のボレーで決める

20分 - ヴラシッチの好シュートをサンチェスがセーブし、コーナーキックに逃れる

17分 - トリノのペナルティーエリア内でブラガンサがダ・クーニャと接触し、ダ・クーニャが倒れる。反則が疑われる場面だったが、抗議の声が上がる中、主審もVARもプレーを流す

10分 - ベルガリが鮮やかなドリブル突破から右足でシュートを放つも、サンチェスにセーブされる

5分 - ドゥヴィカスのゴールは、わずかな差でオフサイドとなり取り消される