トリノ対ローマの一戦を前に『Dazn 』のインタビューに応じたトリノのスポーツディレクターであり、この試合にゆかりの深いジャンルカ・ペトラーキが、試合を展望するとともに、両クラブが関わった移籍市場の動きについても振り返った。

そして特に、今夏にローマが強く獲得を求めていたサイドの選手アレッシオ・カッチャマーニについて、同幹部は実際にどういう経緯だったのかを強調したかったという。



