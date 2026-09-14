トリノ対ローマの一戦を前に『Dazn 』のインタビューに応じたトリノのスポーツディレクターであり、この試合にゆかりの深いジャンルカ・ペトラーキが、試合を展望するとともに、両クラブが関わった移籍市場の動きについても振り返った。
そして特に、今夏にローマが強く獲得を求めていたサイドの選手アレッシオ・カッチャマーニについて、同幹部は実際にどういう経緯だったのかを強調したかったという。
トリノ対ローマの一戦を前に『Dazn 』のインタビューに応じたトリノのスポーツディレクターであり、この試合にゆかりの深いジャンルカ・ペトラーキが、試合を展望するとともに、両クラブが関わった移籍市場の動きについても振り返った。
そして特に、今夏にローマが強く獲得を求めていたサイドの選手アレッシオ・カッチャマーニについて、同幹部は実際にどういう経緯だったのかを強調したかったという。
「移籍市場が閉じて、アバーテはより落ち着いたか？ そうだね。彼の考えに合う戦力が加わったからでもある。まだ時間が必要な選手もいるが、我々は満足している」
「シメオネはチームとともに試しているところだ。背中を痛めていて、いわゆる“魔女の一撃”の状態になっているため、プレーできるかどうかを見極めるためにここにいる。最初の動きがどうなるかを確認しているところだ」
「カッチャマーニはローマとガスペリーニが高く評価している選手だ。我々は、非常に重要なオファーがない限り放出しないという考えでいた。 重要なオファーは届いたが、それでも我々の気持ちは揺らがなかった。 今日もベンチからチームに貢献してくれることを願っている。監督は相手に応じて判断を下す」と語った。
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「ローマでの時間は、私にとって濃密な1年でした。良い絆も残りました。残念ながら特別な事情もありましたが、ローマは私に感情面で多くのものを与えてくれました。ファンからの信頼も感じていました。私にとっては今でも重要な一戦ですが、今はトリノにいるので、今日はトリノを応援します」