トリノで混乱。ユヴェントス対トリノのダービーが延期、過激派サポーターの衝突でファンが病院へ。

スカイ・イタリアによると、ユヴェントスサポーター1人が鈍器で殴られ重傷、病院で頭部手術を受けた。試合前の乱闘が激しかったため、試合を続行すべきか大きな懸念が生じた。

この遅延のため、イタリア各地で他のトップ4争いのライバルチームが試合を開始する中、トリノとユヴェントスの選手たちはロッカールームに待機した。