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トリノで混乱。ユヴェントス対トリノのダービーが延期、過激派サポーターの衝突でファンが病院へ。
スタジアムの外で激しい衝突が発生した
両チームのサポーターが激突し、場内は一転して険悪な雰囲気に。地元当局はシーズン最終戦を前に秩序回復のため介入した。
『ラ・レプッブリカ』紙によると、両陣営は花火や瓶、石を投げつけ合い、さらにユヴェントスのチームバスにも投擲物が浴びせられたため、緊張はさらに高まった。
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公共の安全のため、キックオフが延期されました。
スカイ・イタリアによると、ユヴェントスサポーター1人が鈍器で殴られ重傷、病院で頭部手術を受けた。試合前の乱闘が激しかったため、試合を続行すべきか大きな懸念が生じた。
この遅延のため、イタリア各地で他のトップ4争いのライバルチームが試合を開始する中、トリノとユヴェントスの選手たちはロッカールームに待機した。
ユヴェントスファンが抗議する中、試合はようやく始まった。
現地時間21時51分という新たなキックオフ時刻の決定は、特にビアンコネリのウルトラスから反対された。AFP通信によると、ユヴェントス熱狂的ファンは負傷した仲間への敬意と警備不備への抗議から試合中止を要求していた。
試合開始が発表されると、多くのユヴェントスファンは席を立ち抗議を示した。アウェー席は空席が目立ち、試合は予定より70分近く遅れて始まった。
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チャンピオンズリーグの優勝争いに遅れが影響
延期はスポーツ面にも影響。ルチアーノ・スパレッティ率いるユヴェントスは最終節を前にチャンピオンズリーグ圏外へ2ポイント差。トリノ・ダービーは延期されたが、3位ACミラン、4位ローマ、5位コモの試合は予定通り開始された。