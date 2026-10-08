『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、ユヴェントスにおけるヴォルテマーデのハネムーン期間は驚くほど早く終わりを迎え、ビアンコネーリはすでに後釜候補の調査を進めているという。長身FWはニューカッスル・ユナイテッドから完全な350万ポンドのレンタル契約でセリエAのクラブに加入したが、トリノでの生活への適応に苦しんでいる。

イタリアの名門に適しているかどうかへの懸念は、UEFAネーションズリーグ期間中のドイツ代表での直近のインターナショナルマッチウィーク後にさらに強まったと報じられている。セルビア戦では、ヴォルテマーデが明白な決定機を外し、その場面は瞬く間に拡散。無人のゴールを前に、わずか2ヤードの位置から決め切れなかった。

ドイツ代表の同選手は、ユルゲン・クロップの下での新たな代表チームの体制の恩恵を受けると見られており、ユーヴェのルチアーノ・スパレッティ監督も、このストライカーが新たな活力を得てトリノへ戻ってくることを期待していた。しかし、限られた出場時間と決定力不足は、異なる現実を物語っている。