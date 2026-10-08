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トリノで忍耐は限界に近づいている！ ユベントス、ヴォルテマーデ加入からわずか数週間で1月の代役候補をリストアップへ
ヴォルテマーデ、痛恨の決定機逸で厳しい目にさらされる
『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、ユヴェントスにおけるヴォルテマーデのハネムーン期間は驚くほど早く終わりを迎え、ビアンコネーリはすでに後釜候補の調査を進めているという。長身FWはニューカッスル・ユナイテッドから完全な350万ポンドのレンタル契約でセリエAのクラブに加入したが、トリノでの生活への適応に苦しんでいる。
イタリアの名門に適しているかどうかへの懸念は、UEFAネーションズリーグ期間中のドイツ代表での直近のインターナショナルマッチウィーク後にさらに強まったと報じられている。セルビア戦では、ヴォルテマーデが明白な決定機を外し、その場面は瞬く間に拡散。無人のゴールを前に、わずか2ヤードの位置から決め切れなかった。
ドイツ代表の同選手は、ユルゲン・クロップの下での新たな代表チームの体制の恩恵を受けると見られており、ユーヴェのルチアーノ・スパレッティ監督も、このストライカーが新たな活力を得てトリノへ戻ってくることを期待していた。しかし、限られた出場時間と決定力不足は、異なる現実を物語っている。
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アリアンツ・スタジアムで戦術的なミスマッチ
1.98メートルの長身を誇るヴォルテマーデは、見た目こそ伝統的なターゲットマンを思わせるものの、そのプレースタイルは戦術面で摩擦を生んでいる。本人も空中戦は自分の主な強みではないと公言しており、しばしば低い位置まで下がってセカンドストライカーとしてプレーすることを好む。
そのフィジカル的なプロフィールとピッチ上での役割のずれにより、継続して先発の座を確保するのは難しくなっている。ヴォルテマーデはユヴェントスでセリエAに3試合出場しているが、ゴールもアシストも記録しておらず、ビアンコネリの一員としての得点はわずか1つのみ。NECナイメヘンに5-0で勝利したヨーロッパリーグの一戦で、PKを決めたものだった。
レテギとバログンが獲得候補として浮上
新たなエースの獲得に向けた動きはすでに始まっており、ジョバンニ・カルネバリが前線強化のための主要ターゲット3人を検討していると報じられている。候補リストの上位に入っているのは、現在サウジアラビアのアル・カーディシーヤでプレーする元アタランタのFWマテオ・レテギである。
さらに、元アーセナルのフォラリン・バログンも関心対象としてリストアップされている。モナコのFWである同選手は、これまでリーグ・アンやアメリカ代表としての国際舞台で実力を示してきた。ヴォルテマーデに現在欠けている機動力と決定力を備えている存在でもある。ユヴェントスがこの高く評価されるアタッカー獲得の財政的実現性を見極める中、バログンのモナコでの状況は注意深く注視されている。
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内部的な解決策と今後の計画
ユヴェントスは海外でプレーする実績あるスター選手だけでなく、イタリア国内の人材にも目を向けている。ショートリストの3人目の名前はアントニオ・ライモンドで、現在はボローニャからフロジノーネに期限付き移籍中で好印象を残している。
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