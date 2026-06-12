ユヴェントス・スタビアは破産を免れた。 ナポリ地裁はアルフレド・ゲリ氏を適任者と認定。同氏は2026年6月1日に管財人サルヴァトーレ・スカルパ氏とマリオ・フェラーラ氏が可決した資本再構築計画を実施する拘束力のある提案を提出していた。これは事業継続と義務履行を確保する重要な一歩だ。
一方、クラブはイグナツィオ・アバーテ監督との契約を合意解除し、アバーテはセリエAトリノでロベルト・ダヴェルサの後任となる。
ユヴェントス・スタビアは破産を免れた。 ナポリ地裁はアルフレド・ゲリ氏を適任者と認定。同氏は2026年6月1日に管財人サルヴァトーレ・スカルパ氏とマリオ・フェラーラ氏が可決した資本再構築計画を実施する拘束力のある提案を提出していた。これは事業継続と義務履行を確保する重要な一歩だ。
一方、クラブはイグナツィオ・アバーテ監督との契約を合意解除し、アバーテはセリエAトリノでロベルト・ダヴェルサの後任となる。
移籍市場でトリノは、イタリア・ブラジル系FWガブリエル・ストレフェッツァ（1997年生まれ、元コモ、レッチェ）に興味を示している。彼はパルマへのレンタル移籍を終え、同クラブは延長を希望しているが、権利はオリンピアコスが保有する。
一方、同ポジションではギリシャクラブがラツィオのイタリア人FWマッテオ・カンチェッリエリ（2002年生まれ、元ヴェローナ）にも興味を示している。この選手にはフィオレンティーナ、パルマ、トリノも注目している。
『イル・ソーレ・24・オレ』紙によると、アドバイザーを務めるバンク・オブ・アメリカには、ウルバーノ・カイロ会長からトリノFCを買収するという米国からの提案が寄せられているという。