ユヴェントス・スタビアは破産を免れた。 ナポリ地裁はアルフレド・ゲリ氏を適任者と認定。同氏は2026年6月1日に管財人サルヴァトーレ・スカルパ氏とマリオ・フェラーラ氏が可決した資本再構築計画を実施する拘束力のある提案を提出していた。これは事業継続と義務履行を確保する重要な一歩だ。





一方、クラブはイグナツィオ・アバーテ監督との契約を合意解除し、アバーテはセリエAトリノでロベルト・ダヴェルサの後任となる。



