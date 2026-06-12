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AC Milan v AS Roma - Serie A-B U16 FinalGetty Images Sport

翻訳者：

トリノがストレフェッツァを獲得し、アバーテも加入。ユヴェントス・スタビアとの契約解除が正式に決定。カイロのクラブには米国からオファー。

トリノ
イグナツィオ・アバーテ
ユーヴェ・スタビア
移籍情報
パルマ
オリンピアコス
ガブリエウ・ストレフェッツァ
マッテオ・カンチェッリエリ
セリエ A
セリエ B

グラナータに新しい展開が待っている。

ユヴェントス・スタビアは破産を免れた。 ナポリ地裁はアルフレド・ゲリ氏を適任者と認定。同氏は2026年6月1日に管財人サルヴァトーレ・スカルパ氏とマリオ・フェラーラ氏が可決した資本再構築計画を実施する拘束力のある提案を提出していた。これは事業継続と義務履行を確保する重要な一歩だ。


一方、クラブはイグナツィオ・アバーテ監督との契約を合意解除、アバーテはセリエAトリノでロベルト・ダヴェルサの後任となる


  • ストレーフェッツァに注目

    移籍市場でトリノは、イタリア・ブラジル系FWガブリエル・ストレフェッツァ（1997年生まれ、元コモ、レッチェ）に興味を示している。彼はパルマへのレンタル移籍を終え、同クラブは延長を希望しているが、権利はオリンピアコスが保有する


    一方、同ポジションではギリシャクラブがラィオのイタリア人FWマッテオ・カンチェッリエリ（2002年生まれ元ヴェローナ）にも興味を示している。この選手にはフィオレンティーナ、パルマ、トリノも注目している。

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  • 米国からのオファー

    イル・ソーレ・24・オレ』紙によると、アドバイザーを務めるバンク・オブ・アメリカには、ウルバーノ・カイロ会長からトリノFCを買収するという米国からの提案が寄せられているという