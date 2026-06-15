スウェーデンのワールドカップ初戦チュニジア戦を無視し、ホワイトハウス前で行われたドナルド・トランプを称えるケージファイトを観戦した彼は、ファンや専門家、選手から批判を受けた。
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「トランプや『クリプト・ブロス』の方が魅力的だった」。ズラタン・イブラヒモビッチはスウェーデンのW杯初戦を欠場し、ケージファイトに参加して激しい批判を浴びた。
テレビ司会者のオロフ・ルンドはポッドキャストで語った。「ズラタン・イブラヒモビッチがスウェーデンについて何を語るのか、本当に楽しみにしていた」。だがイブラヒモビッチに別の予定があると知り、彼は大きな失望を覚えた。
ルンドは「あるいはUFCがドナルド・トランプや『クリプト・ブロス』たちとホワイトハウスにいる方が、彼にとって魅力的だったのかもしれない」とイブラヒモビッチの決断の理由を推測した。
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チーム内からの批判：「彼は我々のプレーを優先すべきだった」
「彼は好きなようにすればいい。彼の人生だ」とスウェーデンのFWアンソニー・エランガは語り、その話題を一蹴した。「今日は勝てて皆喜んでいる。次は集中して臨みたい」
オランダ戦や日本戦でのイブラヒモビッチの出場については「彼次第だ。自分たちにできることに集中する」と語った。
MFイェスパー・カールストロームは30歳。「彼は我々の試合を優先すべきだった」と失望を口にしたが、「次の試合に出場しても構わない」と続けた。
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ズラタンらしい発言：「それに、スウェーデンには僕もいるし」
メキシコ・モンテレイでスウェーデンが5－1と予想外に大勝した試合前、イブラヒモビッチはテレビで同胞に意気込みを語った。「スウェーデンは私の祖国だ。前回米国で好結果を残し、今は新監督がいる」と44歳の彼は言った。 「W杯予選では問題があったが、今回も順調に進むことを願っている。最も重要なのは、我々がここに来ており、素晴らしい才能を持った選手たちがいるということだ」
彼は開幕戦を欠場しており、最後の言葉は必ずしも好意的に受け止められなかった。 「それにスウェーデンには私という戦力もある。追加の戦力はいつでも歓迎だ。君たちは最高だから、幸運を祈っているよ」
総合格闘技UFCはトランプ大統領の80歳誕生日に合わせて数日間ホワイトハウスで大会を開いた。
イブラヒモビッチは主催者が公開した動画で「本当に素晴らしかった」と語り、自身のインスタグラムでもハイライト映像を共有した。
W杯では、スウェーデンの歴代最多62得点を誇るイブラヒモビッチが、米FOXスポーツの解説者として活躍している。