メキシコ・モンテレイでスウェーデンが5－1と予想外に大勝した試合前、イブラヒモビッチはテレビで同胞に意気込みを語った。「スウェーデンは私の祖国だ。前回米国で好結果を残し、今は新監督がいる」と44歳の彼は言った。 「W杯予選では問題があったが、今回も順調に進むことを願っている。最も重要なのは、我々がここに来ており、素晴らしい才能を持った選手たちがいるということだ」

彼は開幕戦を欠場しており、最後の言葉は必ずしも好意的に受け止められなかった。 「それにスウェーデンには私という戦力もある。追加の戦力はいつでも歓迎だ。君たちは最高だから、幸運を祈っているよ」

総合格闘技UFCはトランプ大統領の80歳誕生日に合わせて数日間ホワイトハウスで大会を開いた。

イブラヒモビッチは主催者が公開した動画で「本当に素晴らしかった」と語り、自身のインスタグラムでもハイライト映像を共有した。

W杯では、スウェーデンの歴代最多62得点を誇るイブラヒモビッチが、米FOXスポーツの解説者として活躍している。