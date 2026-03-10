「トラブルに巻き込まれる！」―アクセル・ディサシ、チェルシーでの「非常に厳しい」時期について語るのを渋る　ディフェンダーが「爆弾処理班」のような扱いから学んだことを説明

ベンチ外による精神的負担を振り返り、27歳の選手はスタンフォード・ブリッジ退団について慎重に言葉を選んだ。「全てを話せばトラブルになるかもしれないが、本当に辛かった」と彼は打ち明けた。「毎週、毎週末、テレビで試合を観戦するのは非常に辛かった」

この苛立ちの中にあっても、彼は機会を待ちながら一貫してプロとしての姿勢を貫いた。「ただ働き、自分の出番を待っていた。だからこそ今は楽しめている。ピッチに立てずテレビの前で観戦する気持ちがよく分かっているからだ」と彼は付け加えた。