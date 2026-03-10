Getty Images Sport
翻訳者：
「トラブルに巻き込まれる！」―アクセル・ディサシ、チェルシーでの「非常に厳しい」時期について語るのを渋る ディフェンダーが「爆弾処理班」のような扱いから学んだことを説明
西ロンドンでの苛立たしい亡命生活
フランス人DFは、2023年8月にモナコから4500万ユーロで移籍後61試合に出場した主力選手だったが、エンツォ・マレスカ監督時代には不要と見なされた。
これにより、他の著名な放出組と共にクラブの悪名高い「控え組」に降格した。ディサシは2025-26シーズン前半戦において、アストン・ヴィラへのローン移籍（昨年2月から6月まで）に続き、ブルーズでの公式戦出場機会を1度も得られなかった。
- Getty Images Sport
正直であることの結果を恐れて
ベンチ外による精神的負担を振り返り、27歳の選手はスタンフォード・ブリッジ退団について慎重に言葉を選んだ。「全てを話せばトラブルになるかもしれないが、本当に辛かった」と彼は打ち明けた。「毎週、毎週末、テレビで試合を観戦するのは非常に辛かった」
この苛立ちの中にあっても、彼は機会を待ちながら一貫してプロとしての姿勢を貫いた。「ただ働き、自分の出番を待っていた。だからこそ今は楽しめている。ピッチに立てずテレビの前で観戦する気持ちがよく分かっているからだ」と彼は付け加えた。
ロンドン・スタジアムに新たな本拠地を見つける
2月の移籍期限最終日にウェストハムへ200万ユーロのレンタル移籍を果たしたことが、彼のキャリアにとって完璧な起爆剤となった。ヌーノ・エスピリト・サント監督率いるチーム加入後、このセンターバックは守備陣の要となり、全大会通算で既に7試合に出場している。
この過酷な状況に耐え抜くには、並外れた精神力と強力なサポート体制が必要だった。自身の対処法について彼はこう語る。「辛抱強くあること、たとえ状況が厳しくてもプロとしての姿勢を貫くことを学びました。家族の支えが大きな力となり、コンディションを維持する上で大いに助けられました」
- AFP
プレミアリーグでの評価を回復する
統計が示す通り、彼の存在は明らかな違いをもたらしており、プレミアリーグ5試合の先発出場でウェストハムが重要な8ポイントを獲得する原動力となっている。28ポイントで18位の降格圏に位置しながらも、現在は17位のノッティンガム・フォレストと勝ち点で並び、得失点差のみが劣る状況だ。
チェルシーの新監督リアム・ローゼニアーによって一時的にトップチームに復帰したものの、彼の長期的な将来は明らかに他にある。運命がどれほど急速に変わるかを知っているディサシは「保証されていないと分かっているからこそ、一瞬一瞬を楽しもうとしている」と語り、新たなスタートを最大限に活かす決意を示した。
広告