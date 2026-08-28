Anadolu Agency
翻訳者：
トラブゾンスポル、ヨーロッパリーグ予選惨敗後のモハメド・サラーの指揮官ファティフ・テッケ監督の辞任を拒否
トルコの強豪、退団を阻止
このトルコの強豪クラブは、フェレンツヴァーロシュに合計スコア0-5で完敗して欧州大会から敗退した後、監督の辞任を断固として拒否した。第2戦での高くついた退場処分がブラック・シー・ストームの望みを完全に打ち砕き、最終的にはアウェーでの0-4の大敗に終わった。クラブ首脳陣は、この指揮官に全面的な支持を与えていることを確認し、来週初めの国内リーグ戦でも引き続きチームを率いるとした。
- Anadolu Agency
苦境の監督が責任を負う
テッケ監督は、屈辱的な欧州大会敗退に目に見えて落胆しており、チームの精彩を欠いたパフォーマンスについて全責任を自ら負うことを選んだ。試合後の記者会見でテッケ監督は悲痛な胸中を明かし、次のように語った。「もちろん、とても悲しい夜だった。その理由は私と私のチームにある。私たちの国と社会にとっても悲しい夜だった。
「選手が退場になるまでは、試合はうまく進んでいるように見えた。しかし最終的に、私たちはヨーロッパリーグ出場権を獲得できなかった。18か月の間、昼も夜も、私とチームはどうすればより良いパフォーマンスを見せられるかを考えてきた。現時点で、私は18か月の任期に区切りをつける形で辞任を申し出る。そして、このような形で自分自身を罰する権利が私にはあると考えている。」
クラブ首脳陣が批判にさらされる監督を支持
トラブゾンスポル首脳陣は、この指揮官の辞任を、欧州の大会での大敗を受けた直後のフラストレーションから生じた感情的かつ衝動的な判断だとみなした。
トラブゾンスポルは、クラブ公式サイトの声明で監督交代の話を否定し、次のように述べた。「ファティ・テッケ監督は、フェレンツヴァーロシュ戦の敗戦後、感情が高ぶった中で辞任を決断した。トラブゾンスポル取締役会は、ファティ・テッケ監督の辞任を受理しなかった。ファティ・テッケ監督は引き続き指揮を執り、次のリーグ戦アメドスポル戦でもチームを率いる」
- AFP
アメドスポル戦はメンタリティーが試される一戦となる
トラブゾンスポルは、大陸大会での痛恨の結果をすぐに振り払い、8月31日（月）に行われるトルコ・スーパーリーグでアメドスポルの本拠地に乗り込み、勝ち点3の獲得に集中しなければならないという差し迫ったプレッシャーにさらされている。テッケには、今後の代表ウィークによる国内日程の中断を前に、ロッカールームの士気を高めるという緊急の課題が突きつけられている。不満を募らせるファンをなだめ、クラブ内部の安定を取り戻すためには、リーグ戦での圧勝が何より重要となる。
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