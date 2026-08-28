テッケ監督は、屈辱的な欧州大会敗退に目に見えて落胆しており、チームの精彩を欠いたパフォーマンスについて全責任を自ら負うことを選んだ。試合後の記者会見でテッケ監督は悲痛な胸中を明かし、次のように語った。「もちろん、とても悲しい夜だった。その理由は私と私のチームにある。私たちの国と社会にとっても悲しい夜だった。

「選手が退場になるまでは、試合はうまく進んでいるように見えた。しかし最終的に、私たちはヨーロッパリーグ出場権を獲得できなかった。18か月の間、昼も夜も、私とチームはどうすればより良いパフォーマンスを見せられるかを考えてきた。現時点で、私は18か月の任期に区切りをつける形で辞任を申し出る。そして、このような形で自分自身を罰する権利が私にはあると考えている。」