トラブゾンスポルは、ウルグアイ代表FWダルウィン・ヌニェスの移籍成立に向けてアル・ヒラルと交渉を続けているものの、現時点で最終合意には至っていない。トルコ人記者ヤジズ・サブンジュオールの報道によると、ヌニェス獲得交渉が打開に至っていない中、大きな移籍の急展開として、フランス人FWベンゼマが代わってトルコのクラブ側に直接提示されたという。

今回の動きに先立ち、トラブゾンスポルはすでにモハメド・サラーを獲得する大型補強を実現していた。2026年8月6日、サラーはリヴァプールとの契約満了後にフリーで加入し、クラブと2年契約を締結した。



