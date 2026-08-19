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トラブゾンスポル、カリム・ベンゼマとモハメド・サラーを組ませる衝撃的な移籍を検討か
トラブゾンスポルの接触
トラブゾンスポルは、ウルグアイ代表FWダルウィン・ヌニェスの移籍成立に向けてアル・ヒラルと交渉を続けているものの、現時点で最終合意には至っていない。トルコ人記者ヤジズ・サブンジュオールの報道によると、ヌニェス獲得交渉が打開に至っていない中、大きな移籍の急展開として、フランス人FWベンゼマが代わってトルコのクラブ側に直接提示されたという。
今回の動きに先立ち、トラブゾンスポルはすでにモハメド・サラーを獲得する大型補強を実現していた。2026年8月6日、サラーはリヴァプールとの契約満了後にフリーで加入し、クラブと2年契約を締結した。
- AFP
同時進行で交渉中
クラブはサラーに加え、ワールドカップで活躍したカーボベルデ代表のシドニー・ロペス・カブラルを獲得し、戦力を強化した。さらに、2026年7月3日には、2026-27シーズンに向けた復帰が報じられた後、アンドレ・オナナが2年連続となる期限付き移籍でトラブゾンスポルに再加入した。
ベンゼマに関する驚きのアプローチを受け、トラブゾンスポルと元レアル・マドリーのスターとの同時進行の協議が正式に始まっている。クラブ首脳陣は現在、このオファーの実現可能性を評価しており、その一方でアル・ヒラルとの別個の交渉も進行している。
キャリアの経歴を評価する
ベンゼマは、レアル・マドリーでの伝説的な在籍期間に獲得した数々のチャンピオンズリーグ優勝と国内タイトルに彩られた輝かしいキャリアを誇る。サウジアラビアでは、サウジ・プロリーグの5シーズンで75試合に出場して48ゴールを記録。最初の3シーズンはアル・イテハドでプレーし、その後、2025-26シーズン冬の移籍市場最終日にフリー移籍でアル・ヒラルへ移籍し、2027年までの契約を結んだ。
欧州とサウジアラビアのクラブサッカー最高峰で積み重ねてきた豊富な経験が、彼のプロフィールの土台となっている。そうした点から、地域の移籍市場で注目を集める大物ベテランFWとして位置づけられている。
- ABACAPRESS
移籍市場の今後の動き
トラブゾンスポルは、アル・ヒラルが関わる並行協議を同時に詰めつつ、ベンゼマの代理人側との連絡を継続している。移籍市場が閉まる前に、クラブはこれらの交渉における構造面および事務面の詳細を整理しなければならない。
今後数日間に予定されているクラブ経営陣と選手側の会談の結果次第で、さらなる進展が決まる見通しだ。
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