イングランドの移籍市場は閉幕したものの、トルコの移籍市場は金曜日まで開いており、リシャルリソンにとっては退路となる可能性がある。トラブゾンスポルはすでに最初のオファーをトッテナムに拒否されたが、スュペル・リグの同クラブは依然として獲得に強い関心を示している。リシャルリソン自身もトラブゾンスポル加入に非常に前向きとみられており、そこでモハメド・サラー、ファビーニョと再会できる可能性がある。かつて所属したエヴァートンへの復帰は、古巣が提示した個人条件をリシャルリソンが拒否したことで、以前に破談となっていた。現在はオマル・マルモウシュがマンチェスター・シティからのレンタルで加入し、トッテナムは明確に次の段階へ進んでいる。そのため、この難航してきた案件に終止符を打つ主要な選択肢として、トラブゾンスポルが浮上している。