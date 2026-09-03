AFP
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トラブゾンスポルが土壇場での移籍を画策する中、ロベルト・デ・ゼルビがトッテナムのメンバーからリシャルリソンを外す
トッテナム、リシャルリソンをメンバー外に
『デイリー・メール』によると、ロベルト・デ・ゼルビは現在のプレミアリーグ戦に向けたトッテナム・ホットスパーのスカッドから、リシャルリソンを完全に外した。この決定は、リシャルリソンが夏の移籍市場の間に北ロンドンからの退団を繰り返し求めていたことを受けたものだ。デ・ゼルビは土曜日、リシャルリソンが退団を「何度も求めすぎた」と認めた。トッテナムはリシャルリソンに3500万ポンドの評価額を設定しているが、クラブはまだ受け入れ可能なオファーを受け取っていない。現行契約の残りがあと1年で、さらに12カ月の延長オプションも付いている中、イングランドでの期限はすでに過ぎており、リシャルリソンはトップチームから完全に孤立した状況に置かれている。
- Getty Images Sport
トラブゾンスポルが移籍市場終盤の獲得を狙う
イングランドの移籍市場は閉幕したものの、トルコの移籍市場は金曜日まで開いており、リシャルリソンにとっては退路となる可能性がある。トラブゾンスポルはすでに最初のオファーをトッテナムに拒否されたが、スュペル・リグの同クラブは依然として獲得に強い関心を示している。リシャルリソン自身もトラブゾンスポル加入に非常に前向きとみられており、そこでモハメド・サラー、ファビーニョと再会できる可能性がある。かつて所属したエヴァートンへの復帰は、古巣が提示した個人条件をリシャルリソンが拒否したことで、以前に破談となっていた。現在はオマル・マルモウシュがマンチェスター・シティからのレンタルで加入し、トッテナムは明確に次の段階へ進んでいる。そのため、この難航してきた案件に終止符を打つ主要な選択肢として、トラブゾンスポルが浮上している。
反抗的なSNSでのメッセージ
エヴァートンへの移籍案が破談となったことを受け、リシャルリソンは現在の状況について痛烈な声明を発表するため、ソーシャルメディアを利用した。リシャルリソンはインスタグラムに「ここ数年であらゆることを経験してきた末に、もう二度と誰かに自分の将来を決めさせないと決めた。多くのつらいことを経験したし、そのほとんどすべては他人が決断を下したことで起きた。プレッシャー、脅し、報復、そのどれも僕は怖くない。もっとひどいことを乗り越えてきた。信じてほしい」とつづった。このメッセージは、継続中の交渉に対する彼の不満と、トッテナムを離れて次のキャリアの一歩を自ら完全にコントロールするという絶対的な決意を浮き彫りにした。
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リシャルリソンの今後は？
トラブゾンスポルは、トルコの移籍市場が金曜日に正式閉幕する前に、条件を改善したオファーを提出できるか時間との戦いに直面している。3500万ポンドの取引で合意に至らなければ、リシャルリソンは1月の移籍市場が開くまでトッテナムで追放状態のまま残ることを余儀なくされる。デ・ゼルビとトッテナムは今後、新たな攻撃陣のオプションをチームに組み込むことに注力する。
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