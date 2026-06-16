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トム・ホランドは、スペイン代表のワールドカップでの活躍を分析し、ラミン・ヤマルが「素晴らしいスパイダーマンになる」と語った理由を説明した。
ホランドが理想のスパイダーマンを見極める
公開を控えた映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』のプロモーションでゼンデイヤとともに行動する英国人俳優ホランドは、サッカー界の潜在的スーパーヒーローについて語った。
スペインのワールドカップ・ファンゾーンでDAZNの取材を受けたホランドは、「ピーター・パーカーのもう一つの顔であるスパイダーマンの役に最もふさわしいプロサッカー選手は？」と問われ、即座にバルセロナとスペイン代表の若き選手の名を挙げた。
苦戦した2026年大会で恋人のイネス・ガルシアに慰められたヤマルについて、ホランドは「スピード、技術、ピッチを駆け回る機敏さはスパイダーマンにぴったりだ」と絶賛した。
スペインのワールドカップ優勝の可能性を検証する
自身の映画が話題でも、ホランドはスクリーンだけでなくピッチにも注目している。
初戦のカーボベルデ戦が思うように進まなかったものの、彼はルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームに前向きな評価を与えた。ホランドは「スペインはサッカー界で歴史的に強豪だ」と首都でのイベントで語った。
彼は序盤の苦戦から立ち直り、大会を勝ち進むと楽観視している。北米開催の世界大会で2度目の優勝を狙うスペインについて、「素晴らしい大会になる」と確信していると語った。
アルバレスと『スパイダーマン』のつながり
会話はアトレティコ・マドリードとアルゼンチン代表のスター、ジュリアン・アルバレスにも及んだ。彼は「スパイダー」の愛称で知られ、得点後に蜘蛛の巣を放つジェスチャーで祝う。ホランドは、彼を人間としても、自身のファンタジーフットボールチームでも高く評価していると明かした。
自身のファンタジーチームにも起用しており、「ヒーローコスチュームを着るのに最適な候補」と絶賛。直接会いたいと語り、ワールドカップでの健闘を祈った。
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スターのマドリード・ファンゾーン訪問
48チーム制で初めて開催されたワールドカップの熱狂の中、マドリードに現れたホランドが話題を呼んだ。ファンゾーンを訪れた彼は、ポップカルチャーとスポーツの融合を象徴した。人気キャラクターを演じる彼を一目見ようと、多くのファンが集まった。
7月29日公開の『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』を控え、ホランドのヤマル支持は18歳スターへの大きな賛辞となった。