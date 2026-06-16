トム・ホランドは、スペイン代表のワールドカップでの活躍を分析し、ラミン・ヤマルが「素晴らしいスパイダーマンになる」と語った理由を説明した。

自身の映画が話題でも、ホランドはスクリーンだけでなくピッチにも注目している。

初戦のカーボベルデ戦が思うように進まなかったものの、彼はルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームに前向きな評価を与えた。ホランドは「スペインはサッカー界で歴史的に強豪だ」と首都でのイベントで語った。

彼は序盤の苦戦から立ち直り、大会を勝ち進むと楽観視している。北米開催の世界大会で2度目の優勝を狙うスペインについて、「素晴らしい大会になる」と確信していると語った。