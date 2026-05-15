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トム・ブレイディ対ライアン・レイノルズ：プレミアリーグ入りを争う戦いの勝者は誰か？元バーミンガムFWが、レックサムとの対決について大胆な予想を語る
ブレイディ、レイノルズ、マックがプレミアリーグを狙う
両クラブは2024-25シーズンにリーグ・ワンから昇格し、2位以内に入ったため、2025-26シーズンのチャンピオンシップでも活躍が期待された。レックサムは3シーズン連続の昇格という快進撃をさらに伸ばそうとしていた。
しかし最終節でプレーオフを逃し、あと一歩及ばなかった。それでも現状維持は悪くなく、受賞歴のあるドキュメンタリー『Welcome to Wrexham』には新たなドラマが加わった。同番組は5月14日（木）にシリーズ5として再開される。
ハリウッドスターのレイノルズとロブ・マックが率いるクラブは、次期移籍市場で戦力強化が期待される。バーミンガムも同様で、NFLレジェンドのブレイディがオーナー陣と協力し、セント・アンドリュースでの選手入れ替えを計画している。
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バーミンガム対レックサム：どちらが先に昇格するか？
プレミアリーグ昇格を遂げるのはどのチームか。バーミンガムが昇格できるかと問われた元ブルーズのモリソンは、Freebets.comと提携するGOALのインタビューで「願っているが分からない。レックサムも6位まであと少しだった。ハルは素晴らしい」と語った。 多くの人がハルは昇格圏外だと予想していたので、クラブには最大限の賛辞を贈りたい。監督、コーチ、選手たち全員が素晴らしかった。
ただ、現時点ではレックサムの方が昇格に向いているかもしれない。だが来季は互角になると思う。どちらのクラブもどんな選手が加入し何が起こるかは分からないが、両チームとも野心を持ってプレミアリーグでのプレーを目指している。
それでも、バーミンガムがレックサムより先にプレミアリーグに昇格すると信じています。自分のチームには逆らえませんから。」
ウェスト・ミッドランズ勢のライバル対決：バーミンガムはウルブズとウェスト・ブロムを上回れるか？
来シーズン、バーミンガムにとって脅威なのはレックサムだけではない。2026-27チャンピオンシップ日程にはウェスト・ミッドランズ・ダービーが多数含まれている。
ウルブスはプレミアから降格し、ウェスト・ブロムは2025-26シーズンに辛うじて残留した。地理的に近い両チームが対戦する際には、勝ち点だけでなく地元での誇りも掛かる。
どちらが勝つかと聞かれたモリソンは「いつも古巣バーミンガムだと答えるよ」と笑った。
厳しいシーズンだった。開幕前はトップ2かプレーオフを予想していたが、アウェイでの低迷が響き、期待はずれに終わった。
それでも来季は面白い試合になる。彼らは夏に選手を放出しても再び投資し、監督も続投するだろう。ただし、好スタートを切ってプレーオフ圏内に入らなければならない。
来シーズンのチャンピオンシップは、降格組や昇格争いの常連がひしめき、非常に厳しい戦いになる。
「今年はチャンピオンシップを抜け出す好機だったが、来季はさらに厳しい。バーミンガムは本気を出すべきだ。オーナーは野心的で新スタジアムも建設中。来季、その成果を見たい」
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アウェイでの不振：バーミンガムは2026-27シーズン、アウェイでの成績を改善しなければならない。
バーミンガムはチャンピオンシップを14位で終えた。ホームでは4位だったが、アウェイは21位と低迷。
これらの課題が改善され新戦力が加われば、ウルブズやウェスト・ブロムウィッチを上回り、レイノルズ、マック、レックサムなどとトップリーグ昇格を争える可能性は十分にある。