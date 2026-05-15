両クラブは2024-25シーズンにリーグ・ワンから昇格し、2位以内に入ったため、2025-26シーズンのチャンピオンシップでも活躍が期待された。レックサムは3シーズン連続の昇格という快進撃をさらに伸ばそうとしていた。

しかし最終節でプレーオフを逃し、あと一歩及ばなかった。それでも現状維持は悪くなく、受賞歴のあるドキュメンタリー『Welcome to Wrexham』には新たなドラマが加わった。同番組は5月14日（木）にシリーズ5として再開される。

ハリウッドスターのレイノルズとロブ・マックが率いるクラブは、次期移籍市場で戦力強化が期待される。バーミンガムも同様で、NFLレジェンドのブレイディがオーナー陣と協力し、セント・アンドリュースでの選手入れ替えを計画している。