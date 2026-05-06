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トム・ブレイディ対バルセロナ！ラ・リーガの強豪がバーミンガム・シティとサプライズ親善試合
フリック、英国サマーキャンプ計画を最終決定
『ムンド・デポルティーボ』紙によると、バルセロナは2026-27シーズンのプレシーズン計画を正式に承認した。ハンス・フリック監督は、イングランド代表の拠点セント・ジョージズ・パークで恒例の合宿を指揮する。 クラブは7月27日から8月8日までの2週間、同施設を予約した。バルセロナが同地を訪れるのは3度目で、2014年と2016年にはルイス・エンリケ監督率いるチームがキャンプを行った。フリック監督は、馴染み深いイングランドの田園地帯が戦術構築に最適な環境を提供すると期待している。
- AFP
ブレイディのバーミンガムとのサプライズテスト
キャンプ序盤、バルセロナはチャンピオンシップのバーミンガム・シティとプレシーズン初戦を行う。本拠地ミッドランドの同クラブは、スーパーボウル7回制覇のブレイディが取締役を務め、ナショナル・フットボール・センターから近く、移動が容易だ。国際的なスターは多くがW杯後の休暇中だが、この試合はフィジカルトレーニングと実戦を両立させるだろう。 この典型的なサマーキャンプマッチは、控え選手の評価に役立つと同時に、NFLスターの関与によって高い商業的注目も集める。
アフリカで収益性の高い親善試合が予定されている
イングランドでの合宿を終えたチームは、ケニア・ナイロビへ直行。8月9日または10日に欧州強豪（リヴァプール予定）と親善試合を行う。 その後チームはカタルーニャに戻り、8月14日にモロッコで2戦目を行う。代表選手が復帰するこの2試合で、クラブは約1,000万ユーロ（900万ポンド／1,200万ドル）の収益を見込む。この収入でイングランドでの初期トレーニング費用を相殺する。
- AFP
シーズン序盤の難関を乗り越える
新シーズンが迫る中、バルセロナはワールドカップから戻ったスターをチームに融合させる必要がある。ペルー遠征は未定だが、現在は国内リーグ開幕へ向け、確定している3つの親善試合で最高のコンディションと戦術を仕上げることに集中している。