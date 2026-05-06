トム・ブレイディ対バルセロナ！ラ・リーガの強豪がバーミンガム・シティとサプライズ親善試合

キャンプ序盤、バルセロナはチャンピオンシップのバーミンガム・シティとプレシーズン初戦を行う。本拠地ミッドランドの同クラブは、スーパーボウル7回制覇のブレイディが取締役を務め、ナショナル・フットボール・センターから近く、移動が容易だ。国際的なスターは多くがW杯後の休暇中だが、この試合はフィジカルトレーニングと実戦を両立させるだろう。 この典型的なサマーキャンプマッチは、控え選手の評価に役立つと同時に、NFLスターの関与によって高い商業的注目も集める。