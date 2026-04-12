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トム・ブレイディのバーミンガム・シティが「ハリウッド・ダービー」でレックサムに勝利。ライアン・レイノルズとロブ・マック率いるチームのプレミアリーグ昇格へ大きな痛手。
ハリウッドでの熱戦で、ビセンテが先制
ブレイディが少数株主のバーミンガムは、セント・アンドリュースでレックサムを2-0で下し3連敗を止めた。前半はチャンスが少ない展開だったが、後半開始3分で先制。1月に加入したカルロス・ビセンテがカイ・ワグナーのクロスを頭で決めて今季初ゴール。 前半終了間際にはアーサー・オコンクウォの好セーブに阻まれたが、2度目のチャンスは確実に決めた。
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クララーがリードを2点に広げ、勝ち点を手に入れた。
アウェイ戦10試合連続得点中のレックサムだったが、攻撃は不発。ハリウッドスターのレイノルズとマックが支援するウェールズのクラブは、相手陣内に攻め込みながら90分間無シュートに終わった。同点弾を求めて前線へ押し上げた結果、守備が薄れた。 71分、途中出場のペク・スンホが蹴ったCKが6ヤード内で混戦を招き、キャプテンのクリストフ・クララーがファーポストに走り込んでオコンクウォの脇を突いた。
圧倒的なパフォーマンスで、デイヴィスへのプレッシャーが和らぐ
バーミンガムのクリス・デイヴィス監督は、不振で批判を受けていたが、この重要な試合に勝って選手を絶賛した。「今日は本当に楽しめた。試合を通して素晴らしい内容だった」とデイヴィス監督は記者団に語った。「相手はシュート0本で、私たちは多くのチャンスを作った。これだけで全てが語られている」。 ただボールを回すのではなく、前線へ積極的に攻め込んだ点が気に入っている」この勝利でチームはチャンピオンシップ15位に浮上し、ブレイディには祝う理由ができた。
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プレーオフ進出が絶望的となり、パーキンソンは落胆した。
レックサムがリーグ戦で連敗し、タッチライン脇のパーキンソン監督は落胆を隠せなかった。チームは現在、プレーオフ圏から4ポイント差。プレミアリーグ昇格の夢を繋ぐには、残り4試合で早く勝利を取り戻す必要がある。次戦はホームでストーク・シティを迎える。