バーミンガムのクリス・デイヴィス監督は、不振で批判を受けていたが、この重要な試合に勝って選手を絶賛した。「今日は本当に楽しめた。試合を通して素晴らしい内容だった」とデイヴィス監督は記者団に語った。「相手はシュート0本で、私たちは多くのチャンスを作った。これだけで全てが語られている」。 ただボールを回すのではなく、前線へ積極的に攻め込んだ点が気に入っている」この勝利でチームはチャンピオンシップ15位に浮上し、ブレイディには祝う理由ができた。