デイヴィスが次期移籍市場で補強を指揮できるかはまだ不明だ。ブルーズはさらに大物選手を獲得すると期待されている。元ブルーズDFスティーブン・カーはGOALの取材に、ビッグネーム獲得の可能性についてこう語った。「そう思うよ。 彼らが公開した新スタジアムを見れば、プレミアリーグ昇格を狙っているのは明白だ。

NFLなど他の要素もあるが、今はその方向へ進んでいる。とても野心的だ。だが支出には限界がある。ニューカッスルでも同じで、世界一裕福でも欲しい選手を全員買えるわけではない。だから計画が重要だ。

優秀な選手は何人も必要だ。誰を、どの予算で、どんな制約下で獲得できるかが重要になる。彼らは昔から優れたアカデミーを持ち、有望な若手を輩出している。それでも、スタジアムやその他の状況を見れば、彼らの野心は極めて大きい。

「スタジアムを見れば、彼らがどれだけの資金を投じるつもりかがわかります。プレミアリーグに所属しているからこそ価値があるもので、チャンピオンシップ向けではありません。無茶な支出にはならないでしょうが、より大きな名前の選手がバーミンガムに戻ってくるのを見ることになると思います。」