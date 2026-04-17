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トム・ブレイディとバーミンガムは昇格チャンスを逃したとの指摘があるが、移籍市場にさらに資金を投入すると見込まれている。
ブレイディ＆バーミンガムのオーナーたちは野心的な目標を掲げている
過去最高額の資金を投入し、3部からの即昇格を狙った。しかしマンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ウェイン・ルーニーが監督を務めた期間に降格していた。
セント・アンドリュースでは111ポイントで優勝し、即座の復帰が期待された。オーナーのナイトヘッド・キャピタル・マネジメントやNFLレジェンドのブレイディらは常に最高峰を狙う。
しかし今季は目標に届いていない。クリス・デイヴィス監督の下、チームは浮沈を繰り返しており、現在15位。プレーオフ圏と降格圏は紙一重だ。
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バーミンガムは昇格の好機を逃したのか？
バーミンガムの戦いを注視しているのは、元EFLスターで現在は解説者のドン・グッドマンだ。彼は現役時代、ウェスト・ミッドランズで数年間プレーした。
ダーン・マイヤーによる信頼できるカジノレビューと併せ、グッドマンはGOALにこう語った。「トム・ワグナー監督は『できるだけ早くプレミアリーグに昇格したい』と公言した。だが現在15位だ。レックサムに勝って士気は上がっただろうが、全体的には期待外れだ。
率直に言うと、今シーズンのチャンピオンシップは、私が見てきた中で最もレベルが低い。コヴェントリーやイプスウィッチの成果を否定するつもりはないが、イプスウィッチは今もミドルズブラやミルウォール、場合によってはサウサンプトンとも争っている。 しかしバーミンガムを含む多くのクラブはチャンスを逃した。来季はもっと厳しい戦いが待っているからだ。
プレミアから降格する強いチームや、再挑戦できるクラブが増え、来季はもっと厳しい。バーミンガムも夏に補強するだろう。
「シーズン終了まで強く戦い、クリス・デイヴィス監督が残留することを願っています。彼を気に入っているからです。バーミンガムにとって厳しいシーズンでしたが、残り4試合の結果次第では監督の去就が危ぶまれます。」
ブルーズがセント・アンドリュースにさらに大物選手を獲得すると見られている。
デイヴィスが次期移籍市場で補強を指揮できるかはまだ不明だ。ブルーズはさらに大物選手を獲得すると期待されている。元ブルーズDFスティーブン・カーはGOALの取材に、ビッグネーム獲得の可能性についてこう語った。「そう思うよ。 彼らが公開した新スタジアムを見れば、プレミアリーグ昇格を狙っているのは明白だ。
NFLなど他の要素もあるが、今はその方向へ進んでいる。とても野心的だ。だが支出には限界がある。ニューカッスルでも同じで、世界一裕福でも欲しい選手を全員買えるわけではない。だから計画が重要だ。
優秀な選手は何人も必要だ。誰を、どの予算で、どんな制約下で獲得できるかが重要になる。彼らは昔から優れたアカデミーを持ち、有望な若手を輩出している。それでも、スタジアムやその他の状況を見れば、彼らの野心は極めて大きい。
「スタジアムを見れば、彼らがどれだけの資金を投じるつもりかがわかります。プレミアリーグに所属しているからこそ価値があるもので、チャンピオンシップ向けではありません。無茶な支出にはならないでしょうが、より大きな名前の選手がバーミンガムに戻ってくるのを見ることになると思います。」
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バーミンガム2025-26シーズン日程：レックサム戦勝利後の次戦
ブルーズは今シーズン残り4試合。まずは土曜、昇格を目指すハル・シティでのアウェイ戦に臨む。ライアン・レイノルズとロブ・マックが支援するレックサムに勝利し、勢いを取り戻したチームは、この流れを夏へ繋げたい。