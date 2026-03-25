トム・ブレイディがレッスルマニアに登場？！ ローガン・ポールとの確執が続く中、バーミンガム・シティの少数株主でありNFLのレジェンドである彼とのWWE交渉が進行中

このコラボレーションの土台は、ブレイディと現役WWEスターのポールとの間で交わされた一連の公のやりとりによって築かれてきた。ロサンゼルスで開催された「ファナティクス・フラッグフットボール・クラシック」では、両者が対立するチームのキャプテンを務め、緊張が高まった。特にブレイディはメディアの取材に対し、プロレスの世界を「かわいらしい」や「台本通り」と一蹴し、その発言は瞬く間に拡散され、200万回以上再生された。

「あの世界は全部、すごく『かわいい』し『台本通り』で、彼らは何が起きるか分かってるんだ」とブレイディは語った。「フットボールの試合なら、何が起きるか分からないから、奴らは俺に近づけないだろう。それに、もし俺に良いオフェンスラインがいたら、奴らはその連中の喉を殴り飛ばして、たぶん泣いてしまうだろうね」。これに対し、ポールは48歳のブレイディをからかうような偽の謝罪動画を公開して応酬した。

メルツァーは、最近の口撃は計算された動きだったと示唆し、次のように述べた。「彼らがフットボールの試合でやったことは、明らかに盛り上げるためのものだった。トム・ブレイディがプロレスラーをけなす話や、レスラーたちがそれに応じる話、それらはすべてストーリーラインだ。それは『トム・ブレイディはクソ野郎で、プロレスを尊重していない』ということではない。」