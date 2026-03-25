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トム・ブレイディがレッスルマニアに登場？！ ローガン・ポールとの確執が続く中、バーミンガム・シティの少数株主でありNFLのレジェンドである彼とのWWE交渉が進行中
レッスルマニアのクロスオーバーに関する交渉
スポーツ界は、ブレイディが「レッスルマニア42」にセンセーショナルな形で登場する可能性について交渉中との報道で持ちきりだ。ベテランのレスリングジャーナリスト、デイブ・メルツァーが『レスリング・オブザーバー・ラジオ』で語ったところによると、元ニューイングランド・ペイトリオッツおよびタンパベイ・バッカニアーズのクォーターバックが、ラスベガスで開催されるWWEの旗艦イベントに出演するための準備が進められているという。
この契約の可能性について、メルツァー氏は次のように述べた。「私が聞いたところによると、トム・ブレイディの起用について交渉中だ。しかし現時点では、契約はまったく成立していない。だから実現する可能性はある。明らかにローガン・ポールとトム・ブレイディは協力関係にあり、彼らがこの企画を進めていることは誰もが知っている。人々はそれを予期していたと思うが、レッスルマニアでは何らかの形で何かが起こるかもしれない。」
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「台本通りの」ストーリー展開を構築する
このコラボレーションの土台は、ブレイディと現役WWEスターのポールとの間で交わされた一連の公のやりとりによって築かれてきた。ロサンゼルスで開催された「ファナティクス・フラッグフットボール・クラシック」では、両者が対立するチームのキャプテンを務め、緊張が高まった。特にブレイディはメディアの取材に対し、プロレスの世界を「かわいらしい」や「台本通り」と一蹴し、その発言は瞬く間に拡散され、200万回以上再生された。
「あの世界は全部、すごく『かわいい』し『台本通り』で、彼らは何が起きるか分かってるんだ」とブレイディは語った。「フットボールの試合なら、何が起きるか分からないから、奴らは俺に近づけないだろう。それに、もし俺に良いオフェンスラインがいたら、奴らはその連中の喉を殴り飛ばして、たぶん泣いてしまうだろうね」。これに対し、ポールは48歳のブレイディをからかうような偽の謝罪動画を公開して応酬した。
メルツァーは、最近の口撃は計算された動きだったと示唆し、次のように述べた。「彼らがフットボールの試合でやったことは、明らかに盛り上げるためのものだった。トム・ブレイディがプロレスラーをけなす話や、レスラーたちがそれに応じる話、それらはすべてストーリーラインだ。それは『トム・ブレイディはクソ野郎で、プロレスを尊重していない』ということではない。」
ラスベガスとのつながり
「レッスルマニア42」は、4月18日にラスベガスのアレジアント・スタジアムで開催される予定だ。同スタジアムは、ブレイディが少数株主として出資しているNFLチーム、ラスベガス・レイダースの本拠地である。こうした相乗効果により、バーミンガム・シティの株主である彼がWWEデビューを果たすには絶好の舞台となる。さらに、WWEがすでにこの伝説的クォーターバックのブランド名についてブレインストーミングを開始しているという報道もあり、噂に拍車がかかっている。 Fightful SelectやWrestleVotesによる推測によると、「ザ・アンタッチャブル・トム・ブレイディ」や「T-ボーン」といった名前が内部で検討されているという。
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リングに立つNFLのスターたち
もしブレイディがプロレス界へ転身すれば、NFLのスーパースターたちが歩んできた、よく知られた道をたどることになるだろう。彼の元チームメイトであり親友でもあるロブ・グロンコウスキーは、これまでに何度かプロレスイベントに登場しており、WrestleMania 36ではホストを務めたこともある。一方、サンフランシスコ・フォーティナイナーズのエース、ジョージ・キトルも、近年WWEの主要なストーリーラインに登場している。