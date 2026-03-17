トム・ブレイディがジュード・ベリンガムを呼び戻す？ レアル・マドリードのスター、バーミンガム・シティへの復帰移籍の日程を『ピーキー・ブラインダーズ』のクリエイターが設定

それはいつ頃になるだろうか？ベリンガムは6月に23歳の誕生日を迎えるが、ナイト氏は、ストアーブリッジ出身の彼が30歳になる前に、馴染み深い環境に戻ってくる可能性があると見ている。彼は次のように語った。「28歳。たぶん28歳で戻ってくるんじゃないかな。そうなる可能性はある。分からないけどね。つまり、誰にも分からないんだ。彼がどうするかは誰にも分からないが、もし我々が強豪チームになれれば、彼は戻ってくると思う。

「すべてはピッチ上で何が起きるかにかかっている。もし我々が、例えばプレミアリーグの中位に食い込めたり、オーナーが望むような試合当日の体験をある程度実現できたりすればね。もし彼らがそれをさらに盛り上げ、我々が勝てれば、運が良ければ、実現できると思うよ。」

ベリンガムはバーミンガムを去って以来、世界的なスーパースターとなり、今夏、ワールドカップ制覇への再挑戦を控えるイングランド代表において、チームの象徴的な存在としての役割を担っている。

ナイトは、ベリンガムが特別な選手だと気づくのに、他の人より時間がかかったことを認めている。彼はこう語った。「最初は彼がどれほど素晴らしいか全く気づかなかったから、僕は明らかにサッカーについてあまり知らないんだ。他の人たちはかなり早い段階から、『あの子には本当に特別な何かがある』と言っていた。そして徐々に、彼が他とは違うことが明らかになっていった。彼は本当に素晴らしかった。そして、彼が去り方も素晴らしかった。ブルーズに利益をもたらすように配慮してくれたからだ。」