Getty/GOAL
翻訳者：
トム・ブレイディがジュード・ベリンガムを呼び戻す？ レアル・マドリードのスター、バーミンガム・シティへの復帰移籍の日程を『ピーキー・ブラインダーズ』のクリエイターが設定
ベリンガムは「ガラクティコ」となる前に背番号を永久欠番にされた
ベリンガムはドイツの強豪ボルシア・ドルトムントへの移籍が決まった後、セント・アンドリュースで背番号22のユニフォームが永久欠番となった。この万能型ミッドフィルダーは16歳でトップチームデビューを果たし、それまでトレバー・フランシスが保持していた最年少デビュー記録を更新した。
バーミンガムでの出場はわずか44試合にとどまったが、その驚異的な才能が長く隠されたままではいられないことは、すぐに明らかになった。プレミアリーグの強豪クラブが獲得に名乗りを上げたが、彼はブンデスリーガでの挑戦を選び、2023年にサンティアゴ・ベルナベウで「ガラクティコ」の一員となった。
- Getty
新スタジアム：バーミンガムが計画する6万2000人収容のスタジアム
ベリンガムは2029年までマドリードとの契約を結んでいる。それまでにバーミンガムのユニークな新スタジアムの建設は始まっているはずで、ナイト氏は、あの6万2000人収容のスタジアムの開場式を、馴染みのある顔が見事に飾る姿を夢見ている。彼は『テレグラフ』紙に対し、「新スタジアムの煙突の影の下で、シーズン開幕日にジュード・ベリンガムがハットトリックを決める姿を見届けることになるだろう」と語った。
ベリンガムは、バーミンガムの壮大なスタジアム建設計画の宣伝ビデオ制作にも協力した。12億ポンド（16億ドル）を投じるこのプロジェクトには、12本の巨大な煙突を備えたスタジアムが含まれている。ナイトもそのキャンペーンに関与しており、次のように付け加えた。「彼はマドリードから戻ってきて、スタジアムのデザイン発表のための映像に出演し、一役買ってくれた。だから、いつか彼に（バーミンガムでプレーするために）戻ってきてほしいと思っている。」
ベリンガムはいつかまたバーミンガムでプレーすることになるだろうか？
それはいつ頃になるだろうか？ベリンガムは6月に23歳の誕生日を迎えるが、ナイト氏は、ストアーブリッジ出身の彼が30歳になる前に、馴染み深い環境に戻ってくる可能性があると見ている。彼は次のように語った。「28歳。たぶん28歳で戻ってくるんじゃないかな。そうなる可能性はある。分からないけどね。つまり、誰にも分からないんだ。彼がどうするかは誰にも分からないが、もし我々が強豪チームになれれば、彼は戻ってくると思う。
「すべてはピッチ上で何が起きるかにかかっている。もし我々が、例えばプレミアリーグの中位に食い込めたり、オーナーが望むような試合当日の体験をある程度実現できたりすればね。もし彼らがそれをさらに盛り上げ、我々が勝てれば、運が良ければ、実現できると思うよ。」
ベリンガムはバーミンガムを去って以来、世界的なスーパースターとなり、今夏、ワールドカップ制覇への再挑戦を控えるイングランド代表において、チームの象徴的な存在としての役割を担っている。
ナイトは、ベリンガムが特別な選手だと気づくのに、他の人より時間がかかったことを認めている。彼はこう語った。「最初は彼がどれほど素晴らしいか全く気づかなかったから、僕は明らかにサッカーについてあまり知らないんだ。他の人たちはかなり早い段階から、『あの子には本当に特別な何かがある』と言っていた。そして徐々に、彼が他とは違うことが明らかになっていった。彼は本当に素晴らしかった。そして、彼が去り方も素晴らしかった。ブルーズに利益をもたらすように配慮してくれたからだ。」
- Getty/GOAL
バーミンガムとレックサムがプレミアリーグ昇格をかけて争う
ベリンガムの移籍により、バーミンガムは当初2500万ポンド（3300万ドル）の移籍金を得た。この資金は、クラブがプレミアリーグ復帰を目指すための活動に充てられている。トム・ワグナー会長がこのプロジェクトを指揮しており、NFLのレジェンドであるトム・ブレイディもクラブの投資家の一人だ。ワグナー会長はベリンガムの加入について次のように述べている。 「ジュードは現在、世界で最も偉大な選手だと思うし、彼の真の実力はまだほんの少ししか見せていない。選手としての能力だけでなく、地域社会のために何ができるか、リーダーとして何ができるかという点でもそうだ。もし我々が彼の潜在能力を最大限に引き出すための舞台を提供できれば、それは素晴らしい物語になる。バーミンガムにとって、イングランドにとって、そして彼自身の帰郷物語としても素晴らしいものになるだろう」
バーミンガムは今シーズンのチャンピオンシップ・プレーオフ争いから脱落したわけではないが、現在順位表6位につけるライアン・レイノルズとロブ・マック率いるレックサムを追いかけるためには、まだやるべきことがある。
しかし、そう遠くない将来にトップリーグ復帰を果たすことができれば、ベリンガム獲得に向けた野心的な移籍交渉に踏み切る前に、イングランドサッカーのエリートの中で徐々にチームを構築していく時間を得ることができるだろう。
広告