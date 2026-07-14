FIFAは、史上最大のスポーツイベントが日曜、ニューヨーク／ニュージャージー・スタジアムでの壮大なショーで閉幕すると発表した。クルーズ、シェルジンガー、IShowSpeedに、ローラ・パウジーニとロビー・ウィリアムズも加わり、48チームの旅を祝福する。

さらに、数々の賞を受賞した歌手ジェニファー・ハドソンがキックオフ直前に米国国歌を歌唱する。Balich Wonder Studioとのパートナーシップで制作されたこのセレモニーは、大会の情熱とグローバルな精神を称え、決勝戦にふさわしい舞台を演出する。