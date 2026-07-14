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トム・クルーズ、ニコール・シャージンガー、IShowSpeedが出演。FIFAは2026年ワールドカップ閉会式の詳細を発表し、ハリウッドスターとインフルエンサーがフィナーレを飾る。
決勝の豪華出場者が発表された
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準決勝の劇的な展開が、ニュージャージーへの舞台を整えた
大会は佳境に入り、準決勝に注目が集まる。フランスとスペインの欧州対決が期待され、勝者はニュージャージーでの決勝でイングランドまたはアルゼンチンと戦う。
4強は厳しい戦いを勝ち抜き、決勝では閉会式直後にピッチに立ち、世界一の座を争う。
FIFAは、忘れられない世界的な祝典を約束している
試合前イベントでは、16の開催都市の功績が紹介される。大会COOのハイモ・シルギ氏は期待を語った。
「開会式でカナダ、メキシコ、米国を舞台に世界中を歓迎した精神を受け継ぎ、閉会式では音楽と文化、サッカーで2026 FIFAワールドカップの旅を締めくくります。そして優勝チームを決める試合のキックオフへつながります」とシルギ氏は語った。このイベントは世界中のファンを一つに結ぶだろう。
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この歴史的なトーナメントの次はどうなるのか？
今後数日で追加のゲストアーティストや特別出演者が発表されます。閉会式が終わると、世界中の目はピッチへ。残った2カ国が大会の幕を閉じます。
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