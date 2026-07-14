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Nicole Scherzinger Tom Cruise IShowSpeedGetty/GOAL
Moataz Elgammal

翻訳者：

トム・クルーズ、ニコール・シャージンガー、IShowSpeedが出演。FIFAは2026年ワールドカップ閉会式の詳細を発表し、ハリウッドスターとインフルエンサーがフィナーレを飾る。

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アルゼンチン
スペイン
フランス 対 スペイン
イングランド 対 アルゼンチン
未定 対 未定
未定 対 未定

2026年ワールドカップの閉会式は、ニュージャージーでの決勝戦前に開催され、トム・クルーズ、ニコール・シャージンガー、IShowSpeedが登場。音楽と文化、スポーツが融合する記憶に残るステージになる。

  • 決勝の豪華出場者が発表された

    FIFAは、史上最大のスポーツイベントが日曜、ニューヨーク／ニュージャージー・スタジアムでの壮大なショーで閉幕すると発表した。クルーズ、シェルジンガー、IShowSpeedに、ローラ・パウジーニとロビー・ウィリアムズも加わり、48チームの旅を祝福する。

    さらに、数々の賞を受賞した歌手ジェニファー・ハドソンがキックオフ直前に米国国歌を歌唱する。Balich Wonder Studioとのパートナーシップで制作されたこのセレモニーは、大会の情熱とグローバルな精神を称え、決勝戦にふさわしい舞台を演出する。

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  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    準決勝の劇的な展開が、ニュージャージーへの舞台を整えた

    大会は佳境に入り、準決勝に注目が集まる。フランスとスペインの欧州対決が期待され、勝者はニュージャージーでの決勝でイングランドまたはアルゼンチンと戦う。

    4強は厳しい戦いを勝ち抜き、決勝では閉会式直後にピッチに立ち、世界一の座を争う。

  • FIFAは、忘れられない世界的な祝典を約束している

    試合前イベントでは、16の開催都市の功績が紹介される。大会COOのハイモ・シルギ氏は期待を語った。

    「開会式でカナダ、メキシコ、米国を舞台に世界中を歓迎した精神を受け継ぎ、閉会式では音楽と文化、サッカーで2026 FIFAワールドカップの旅を締めくくります。そして優勝チームを決める試合のキックオフへつながります」とシルギ氏は語った。このイベントは世界中のファンを一つに結ぶだろう。

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  • Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    この歴史的なトーナメントの次はどうなるのか？

    今後数日で追加のゲストアーティストや特別出演者が発表されます。閉会式が終わると、世界中の目はピッチへ。残った2カ国が大会の幕を閉じます。