トニ：「俺は皮肉屋だし、遠慮なく言っちゃうけど、一部の監督やスカウトは海外から選手を獲得したほうがいいと思うよ」

チャンピオンズリーグ優勝の最有力候補の一つがバイエルン・ミュンヘンだ。ルカ・トーニは2007年から2010年まで同チームでプレーし、リーグ優勝、ドイツカップ、DFBポカール（リーグカップ）を制覇した経験を持つため、このチームをよく知っている。元ストライカーは現在のチームについて語り、自身の在籍時のバイエルンとの共通点を見出している。「私がプレーしていた頃と比べても違いはない。彼らは常に勝利へのメンタリティとDNAを持っていた。 こうした側面は、チームのベテランたちが新加入選手たちに伝えているものだ。ケインはオールラウンドな選手だ――とトニはPrime Videoのインタビューで語る――真にオールラウンドな数少ないストライカーの一人だ。彼は個性、テクニック、ドリブル、そしてシュートの正確さを兼ね備えている。彼の賢さが気に入っている。彼は私が好んでいたのと同じエリアでプレーする。例えば、ファーポスト付近で彼をよく見かける」







