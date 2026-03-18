チャンピオンズリーグ優勝の最有力候補の一つがバイエルン・ミュンヘンだ。ルカ・トーニは2007年から2010年まで同チームでプレーし、リーグ優勝、ドイツカップ、DFBポカール（リーグカップ）を制覇した経験を持つため、このチームをよく知っている。元ストライカーは現在のチームについて語り、自身の在籍時のバイエルンとの共通点を見出している。「私がプレーしていた頃と比べても違いはない。彼らは常に勝利へのメンタリティとDNAを持っていた。 こうした側面は、チームのベテランたちが新加入選手たちに伝えているものだ。ケインはオールラウンドな選手だ――とトニはPrime Videoのインタビューで語る――真にオールラウンドな数少ないストライカーの一人だ。彼は個性、テクニック、ドリブル、そしてシュートの正確さを兼ね備えている。彼の賢さが気に入っている。彼は私が好んでいたのと同じエリアでプレーする。例えば、ファーポスト付近で彼をよく見かける」
AFP
翻訳者：
トニ：「俺は皮肉屋だし、遠慮なく言っちゃうけど、一部の監督やスカウトは海外から選手を獲得したほうがいいと思うよ」
「イタリアのユースサッカーは改革が必要だ」
ルカ・トーニはその後、イタリア代表がまたしてもワールドカップ出場を逃すリスクや、ユース部門での取り組みなど、イタリアサッカーの現状に話題を移した。「重要なのはワールドカップに出場することではなく、ただ出場するためだけに出場することではない。イタリアのユースサッカーは改革が必要だ。ワールドカップに出場して、少なくともベスト8入りを目指そうとする姿勢が全く見られない。 率直に言わせてもらえば、一部のディレクターやエージェントにとっては、海外から選手を獲得する方が都合が良いのだ。私は皮肉屋だが、その方が得策だと思う。一部の有力クラブはトップチームには多額の資金を投じる一方で、ユースにはあまりにも少ない。ユースチームの監督の中には、所属クラブからの報酬が低いため、2つや3つの仕事を掛け持ちしている者もいる」
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