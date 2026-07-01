AFP
翻訳者：
トニ・クロースは2026年W杯予選の失敗について、「ドイツには世界クラスの選手が一人もいない」と厳しく語った。
エリートとしての資質の欠如が露呈した
ドイツがパラグアイに敗れベスト32で大会を去ったことを受け、クロースはナーゲルスマン監督が率いる代表チームの選手層に懸念を表明した。現役を引退したMFはTikTok番組『Kroos & Kroos: die WM unter der Lupe』で、ドイツサッカー連盟（DFB）がもはや世界トップクラスの選手を保有していないと指摘した。
「現在、我々にワールドクラスの選手は一人もいない」とクロースは率直に述べた。「ワールドクラスの可能性を秘めた選手はいるが、だからといって彼らがワールドクラスだとは限らない。今、ワールドカップの試合の行方を左右しているのは、まさにワールドクラスの選手たちだ。そして、得点ランキングの上位に名を連ねているのも、彼らワールドクラスの選手たちだ。我々はそこに一人もいない。その事実を正直に認めなければならない。」
- Getty Images Sport
不確実性と過信
クロースは、現在のドイツ代表に心理的な弱点があると指摘し、2014年ブラジル大会で優勝した際のメンタリティと比較した。彼は、現在の選手たちは最大のプレッシャーがかかる場面でパフォーマンスを挙げられず、誤った自信の犠牲になっていると語る。
元バイエルン・ミュンヘンの選手は、代表時代に常に改善が必要だと感じていたと振り返る。クロースは今回の敗因を「疑念と傲慢さの組み合わせ」と指摘。選手たちが「パラグアイより自分たちの方が優れている。どうにかして勝てるだろう」と考え、内容に関係なく勝てると過信していたと指摘した。
ドイツの伝統的な美徳の喪失
元代表キャプテンのミヒャエル・バラックも批判し、ドイツサッカー特有の精神的な強さが失われたと指摘した。
「ドイツを際立たせてきた長所が失われた」と嘆き、「良いスタートを切っても、失点やミスの1つで全てが崩れる。なぜなのか」と語った。
- Getty Images
責任は選手たちに移る
ナゲルスマン監督の去就が議論される中、バラックは2026年の惨敗責任はピッチ上の選手にあると主張した。元チェルシーのMFである彼は、チームに主要大会を勝ち抜くリーダーシップと自己管理が欠けていると指摘した。
彼は「組織として監督は重要だが、ピッチでは選手自身が多くのことを判断し、処理しなければならない。その自己責任の意識は不可欠だ」と語った。 「選手たちが互いの目を見つめたとき、誰を頼りにできるか、どのツボを押せばいいのかは自明だ」