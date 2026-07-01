ドイツがパラグアイに敗れベスト32で大会を去ったことを受け、クロースはナーゲルスマン監督が率いる代表チームの選手層に懸念を表明した。現役を引退したMFはTikTok番組『Kroos & Kroos: die WM unter der Lupe』で、ドイツサッカー連盟（DFB）がもはや世界トップクラスの選手を保有していないと指摘した。

「現在、我々にワールドクラスの選手は一人もいない」とクロースは率直に述べた。「ワールドクラスの可能性を秘めた選手はいるが、だからといって彼らがワールドクラスだとは限らない。今、ワールドカップの試合の行方を左右しているのは、まさにワールドクラスの選手たちだ。そして、得点ランキングの上位に名を連ねているのも、彼らワールドクラスの選手たちだ。我々はそこに一人もいない。その事実を正直に認めなければならない。」