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トニ・クロースはドイツ代表を批判し、2つの大きな問題が解決されない限り、パラグアイ戦でワールドカップ敗退の危機があると警告した。
敗戦がベテラン中心の布陣の弱点を露呈させた
ドイツはキュラソーを7－1、コートジボワールを2－1で下し、グループE首位通過を決めた。最終戦ではレロイ・サネの先制点もむなしく、エクアドルに2－1で敗れた。 1998年以来、ワールドカップで最も平均年齢の高い先発メンバーを起用したこの高齢化したチームは、精彩を欠くプレーを見せ、評論家たちから激しい批判を浴びた。
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クロースが粘り強いプレーを要求
大会前、ジャマル・ムシアラとフロリアン・ヴィルツへの期待は膨らんでいた。しかし両プレイメーカーは、エクアドルのフィジカルを活かした守備にドリブルを封じられ苦戦した。クロースはルーカス・ポドルスキとTikTok配信で、ナーゲルスマン監督が「勝利への意欲」を疑わない姿勢に異議を唱えた。
クロースは「相手にとって我々と対戦するのは厄介でなければならない。そのためには粘り強く守備ができる力が必要だが、今はできていない。ムシアラとヴィルツも最高の状態ではない」と語った。
この2点が改善されなければ、長くは持ちこたえられない。以前、アルジェリア戦のように内容が良くない試合でも勝てた。だが今のチームには、その力がない。
「このチームは全力を尽くしている。だが、監督が『慢心は関係なかった』と言うのには同意できない。すでに予選通過が決まっていると、どうしてもそれが頭の片隅にある。それを完全に消すことはできない。ごく人間らしい反応だ。我々は単純に、フィジカルに優れたチームではない。」
ポドルスキが静かな内省を呼びかける
ナゲルスマン監督はローテーション後の選手たちを擁護。元FWポドルスキも、この予期せぬ挫折が警鐘になると同意した。2人はチームに課題があるとしつつも、ノックアウトステージの難関を乗り越えれば可能性があると信じている。
ポドルスキは「この敗戦はむしろ良い薬だ。頬を叩かれるようなもので、全員が『落ち着こう』と気づく。各選手が部屋で振り返るきっかけになる。今、すべてを否定してはいけない。選手たちを後押ししよう」と語った。
クロースは「フランスと当たっても、すべてが噛み合えば勝てる」と強調した。
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ノックアウトステージでの試練が待ち受けている
不振でも、ナゲルスマンは月曜のパラグアイ戦でムシアラとヴィルツを起用する。ドイツは守備を回復し、創造性を取り戻して粘る南米チームを破る必要がある。勝てばベスト16でフランスと激突する可能性があり、今のチームに失敗の余地はない。