大会前、ジャマル・ムシアラとフロリアン・ヴィルツへの期待は膨らんでいた。しかし両プレイメーカーは、エクアドルのフィジカルを活かした守備にドリブルを封じられ苦戦した。クロースはルーカス・ポドルスキとTikTok配信で、ナーゲルスマン監督が「勝利への意欲」を疑わない姿勢に異議を唱えた。

クロースは「相手にとって我々と対戦するのは厄介でなければならない。そのためには粘り強く守備ができる力が必要だが、今はできていない。ムシアラとヴィルツも最高の状態ではない」と語った。

この2点が改善されなければ、長くは持ちこたえられない。以前、アルジェリア戦のように内容が良くない試合でも勝てた。だが今のチームには、その力がない。

「このチームは全力を尽くしている。だが、監督が『慢心は関係なかった』と言うのには同意できない。すでに予選通過が決まっていると、どうしてもそれが頭の片隅にある。それを完全に消すことはできない。ごく人間らしい反応だ。我々は単純に、フィジカルに優れたチームではない。」