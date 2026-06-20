AFP
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トニ・クロースはジュード・ベリンガムを支持している。レアル・マドリードのレジェンドは、批判を受けるイングランド代表スターを擁護した。
クロースが元チームメイトを擁護
ベリンガムはここ数か月、調子の低下を指摘され、スペインのメディアや一部サポーターから厳しい視線を浴びている。マドリードでのデビューシーズンはセンセーショナルだったが、肩の手術や筋肉系のトラブルが続き、高い水準を維持できていない。
しかし、引退前に同じロッカールームで過ごしたクロースは、こうした批判を一切受け入れず、リオ・ファーディナンドとのポッドキャストで「彼の1年目は驚異的だった」と語り、その才能を強調した。
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世界屈指の一つ
若きスターには厳しい批判が寄せられ、そのレギュラー起用を疑問視する声もある。私生活に関する噂も絶えないが、ドイツ代表のベテランは動じない。彼はこのイングランド代表が現役屈指の選手だと確信している。
クロースは「彼は世界で最も完成されたMFの一人」と絶賛。さらに「彼にはとても特別な何かがある」と続けた。
フェルディナンド、でっち上げの物語を痛烈に批判
このマドリードのスターを擁護したのは、元マンチェスター・ユナイテッドの主将だ。彼は、虚偽報道で意図的に選手の名声を傷つけようとしていると指摘した。解説者は、世間に作り出されたイメージは、若手MFの本当の性格やサッカーへの献身とは一致しないとも主張した。
討論で彼は「彼らは現実とかけ離れたイメージを植え付けようとしてきた」と主張。さらに、ベリンガムが苦境にあった時期に浮上した報道について「でっち上げだ」と断じた。
フェルディナンドは、こうした騒動が彼の急激な成長に伴う副産物に過ぎないと語った。
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その実力を世界に改めて示す
このマドリードのスターは、2026年W杯イングランド対クロアチア戦（4-2でイングランド勝利）で活躍した後、外部からの批判について「当然のものもある」と語った。得点力のあるMFは、グループステージ白星発進の試合で得点を挙げ、試合後、直近数か月の厳しい批判に触れた。
「個人的には雑音を脇に置き、母国とチームメイトのためにどれだけ献身できるかを示せて良かった」と若きMFは語った。同時に「サッカー選手として批判は避けられない。私を批判する人々に恨みはない。時には批判されるべき時もあるからだ。 今日は自分のプレーを見てもらい、どんな選手なのかを思い出してもらえた。それだけでも良かった」