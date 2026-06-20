このマドリードのスターを擁護したのは、元マンチェスター・ユナイテッドの主将だ。彼は、虚偽報道で意図的に選手の名声を傷つけようとしていると指摘した。解説者は、世間に作り出されたイメージは、若手MFの本当の性格やサッカーへの献身とは一致しないとも主張した。

討論で彼は「彼らは現実とかけ離れたイメージを植え付けようとしてきた」と主張。さらに、ベリンガムが苦境にあった時期に浮上した報道について「でっち上げだ」と断じた。

フェルディナンドは、こうした騒動が彼の急激な成長に伴う副産物に過ぎないと語った。