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トニ・クロースが、今シーズン、キリアン・エムバペやヴィニシウス・ジュニアらを「支えてきた」レアル・マドリードの「凄腕」選手を称賛
ベルナベウの新たな象徴
バルベルデは、万能な控え選手から、アルバロ・アルベロア率いるチームの紛れもない心臓へと成長した。 ベテランの守備の要たちが去った後、このウルグアイ人選手は42試合に出場し、自己最高の8ゴール12アシストを記録した。彼の影響力は特に大舞台で顕著であり、とりわけチャンピオンズリーグのラウンド16では、センセーショナルなハットトリックでマンチェスター・シティを粉砕した。この個人の輝きは国内リーグでも発揮されており、リーガ・エスパニョーラで3試合連続ゴールを決める活躍により、マドリードを優勝争いの最前線にしっかりと留めている。
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師の称賛
ドイツの「アイコン・リーグ」の放送に出演したクロースは、ベルナベウにおけるチーム内の序列の変化について力説した。2017年から2024年にかけてバルベルデと187試合を共に戦った元中盤の司令塔は、かつての教え子が今やチームをまとめ上げている存在だと見ている。 「あの時から、彼はピッチを駆け回っている。今の彼のプレーは本当に凄まじい。バルベルデはチームを背負って立っている。彼とはとても良い関係だし、友人でもあるから、この状態が長く続くことを願っているよ」
指導力の空白
クロースが引退し、ルカ・モドリッチがACミランに移籍した今、レアル・マドリードの中盤はもはや流動的な状態ではなく、新たな指揮下にある。バルベルデは、中央のプレイメーカーとして、サイドからの脅威として、あるいは深い位置から攻撃を組み立てる役割として機能する能力を持ち、クラブの戦術的アイデンティティの要となっている。彼はもはや、ムバッペやヴィニシウス・ジュニアといった選手たちを単にサポートする存在ではなく、彼らが活躍するための基盤を築いているのだ。
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銀食器の探求
シーズンが佳境を迎える中、バルベルデ監督は、バイエルン・ミュンヘンとの一戦を控えたチャンピオンズリーグ準々決勝という重大な局面を乗り切るため、その「並外れた」安定感を維持するという課題に直面している。国内リーグでは、残り9試合で首位バルセロナとの4ポイント差を逆転しようとするレアル・マドリードにとって、彼の粘り強さが不可欠となるだろう。