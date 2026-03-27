トニ・クロースが、今シーズン、キリアン・エムバペやヴィニシウス・ジュニアらを「支えてきた」レアル・マドリードの「凄腕」選手を称賛

ドイツの「アイコン・リーグ」の放送に出演したクロースは、ベルナベウにおけるチーム内の序列の変化について力説した。2017年から2024年にかけてバルベルデと187試合を共に戦った元中盤の司令塔は、かつての教え子が今やチームをまとめ上げている存在だと見ている。 「あの時から、彼はピッチを駆け回っている。今の彼のプレーは本当に凄まじい。バルベルデはチームを背負って立っている。彼とはとても良い関係だし、友人でもあるから、この状態が長く続くことを願っているよ」