涙を流しサンティアゴ・ベルナベウを去るクロースの姿は、マドリードのファンに深く刻まれた。しかし、彼の完璧な物語は6日後に完結。引退を控えた彼は6度目のチャンピオンズリーグ制覇を果たした。 キャリアを無理に延ばすことなく、自らの意思で引退した。 現在、アルバロ・アルベロアら若いスタッフは才能ある若手を育成中だ。それでもクロースの復帰は、スポーツプロジェクトの安定に不可欠な補完要素とみなされている。彼の卓越したビジョンがクラブ首脳陣にもたらす影響は計り知れない。