Getty Images
翻訳者：
トニ・クロースが復帰！レアル・マドリードが伝説のMFを「試合の流れを変える」新役割で迎え入れる。
フロレンティーノ・ペレスが埋めたい空白
感動的な別れから2年。クラブ首脳はクロースに来季からスポーツ部門に復帰してほしいと考えている。AS紙によると、バルデベバスではすでに決定し、クラブは組織とスポーツの両面で彼の存在が不可欠だと判断した。 クロースとフロレンティーノ・ペレス会長の関係は今も良好で、現役時代と変わらぬ敬意が保たれている。会長は、クロースが「永遠のホーム」に戻ることを最も強く望んでいる。
- AFP
頂点での伝説的な別れ
涙を流しサンティアゴ・ベルナベウを去るクロースの姿は、マドリードのファンに深く刻まれた。しかし、彼の完璧な物語は6日後に完結。引退を控えた彼は6度目のチャンピオンズリーグ制覇を果たした。 キャリアを無理に延ばすことなく、自らの意思で引退した。 現在、アルバロ・アルベロアら若いスタッフは才能ある若手を育成中だ。それでもクロースの復帰は、スポーツプロジェクトの安定に不可欠な補完要素とみなされている。彼の卓越したビジョンがクラブ首脳陣にもたらす影響は計り知れない。
アカデミーとマドリードとの関係
レアル・マドリードを離れたクロースだが、スペインの首都には残っている。家族がマドリード生活に馴染んだため、彼はボアディージャ・デル・モンテにサッカーアカデミーを開設。このプロジェクトを通じてユースサッカーに関わり続け、ここ数週間でバルデベバスに戻っている。 率いるアカデミーチームを率いてレアル・マドリードのユースと対戦し、指導者としての知恵を再証明した。
- AFP
スペインサッカー界全体から一様に尊敬されている
クロースのカリスマとプロ意識はマドリードの枠を超え、広く認められている。 先日ビジャレアルを訪れた際も、3位に付けるこのカステリョンクラブのスタッフや役員に温かく迎えられた。その国際的な名声も、マドリードが早期復帰を望む要因だ。ピッチに近い立場でもスポーツ経営でも、2026-27シーズンに向けたクラブの重要戦略となりつつある。