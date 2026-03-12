得点の少なさやフォワードの役割の危機？フィオレンティーナ、パレルモ、バイエルンで歴史的な元ストライカーであり、2006年のイタリア代表でワールドカップ優勝を果たしたルカ・トーニは、ジャンパオロ・パッツィーニと共にポッドキャスト「AuraSport」で、こうした困難の背景にある理由を説明しました。それは明確な戦術的な選択であり、彼によれば、それはフォワードにとって有利ではなく、ストライカー自身が変えようとするべきものだとしています。
トニ：「みんなフォワードなのに、エリアに入らない…じゃあどこでゴールを決めるんだ？サイドの選手にクロスを上げるだけじゃないか」
「でも、ゴールはどこで決めるの？」
トニは、非常に不満そうに、今日のサッカーにおける大きな問題を指摘した。「フォワードたちがあちこち動き回って、ペナルティエリアに入らない…でも、一体どこでゴールを決めるんだ？」
パッツィーニのデータ
パッツィーニは、2025/2026シーズンのセリエAの明らかなデータでこの批判を裏付けている。
「28試合で2桁の得点を挙げている選手は1人だけ（ラウタロ・マルティネス、編集者注）ですが、皆さん、これは深刻な問題です。VARによる4回のPKは、1シーズンのフォワードが蹴る回数です。28試合で6ゴールも決められず、2桁の得点を達成できないなんてありえますか？」
トニ：「エリアには入らない。クロスを上げるんだ」
トニが反論する：「でも理由は言っただろ。彼らはエリアに入らない！あちこち動き回るんだ。でも、センターフォワードがいるなら、あそこのサイドにクロスを上げるのが普通だと思うか？俺にはそう思えない」
コーチたちに、彼らが間違っていることを伝えなければならない
「そう言われるかもしれない。『でも君はセリエAで指導していない』と。しかし、もし私がフォワードなら、決してディフェンダーのためにクロスを上げたりはしない。つまり、監督にこう言うだろう。『監督、少し間違っています。私がペナルティエリアにいた方が良いのではないでしょうか？』と」
