トニ：「みんなフォワードなのに、エリアに入らない…じゃあどこでゴールを決めるんだ？サイドの選手にクロスを上げるだけじゃないか」

パッツィーニは、2025/2026シーズンのセリエAの明らかなデータでこの批判を裏付けている。

「28試合で2桁の得点を挙げている選手は1人だけ（ラウタロ・マルティネス、編集者注）ですが、皆さん、これは深刻な問題です。VARによる4回のPKは、1シーズンのフォワードが蹴る回数です。28試合で6ゴールも決められず、2桁の得点を達成できないなんてありえますか？」