移籍市場の駆け引きとは別に、ローマはチャンピオンズリーグ復帰を含む厳しい日程に備え、戦術面の整備を進めている。大きな論点の一つとなっているのは、ガスペリーニが特に求めていた専門的なワイドのアタッカーをクラブが確保できていないことだ。ただ、ダミーコは内部の解決策と、FCポルトから加入したロドリゴ・モラの成長に言及した。

「ロドリゴ・モラは、時間をかければその役割を担える。我々は、取り組みを続ければ最終的に彼がワイドでもプレーできるようになると確信している」とダミーコは説明した。こうした内部成長への重視は、アカデミー育ちのエマヌエレ・ルッリが継続して起用されていることからも見て取れる。この若手は新戦力のナウエル・モリーナを先発メンバーから外し続けており、その落ち着きと技術の高さで称賛を集めている。ダミーコはさらにこう付け加えた。「ルッリを非常に誇りに思っている。この状況に非常に落ち着いて対処しており、この雰囲気の中でそれができることが違いを生んでいる」