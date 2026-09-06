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トニー・ダミコ、チェルシー移籍不成立後もマヌ・コネはローマに貢献すると強調
コネ、チェルシーの関心にもかかわらずオリンピコ残留へ
ダミーコは、夏の移籍市場が劇的な結末を迎える中、コネがスタディオ・オリンピコに残留したことに大きな満足感を示した。フランス代表の同選手には激しい憶測が飛び交い、プレミアリーグの強豪チェルシーからも期限間際に大型オファーが届いていた。チェルシーは、才能あふれる元ボルシアMGのMFを加えることで中盤の選択肢を強化しようとしていた。
『Sky Sport Italia』に対し、ダミーコはクラブの重要な戦力に関する立場を率直に説明した。「フィオレンティーナ戦の前、移籍市場の終了がこれほど近い段階で重要な選手を手放すのは難しいと私は話したが、実際にその通りになった」とダミーコは述べた。「コネは重要な選手だ。彼が我々のもとに残ってくれてうれしく思っているし、今季を通して貢献してくれると確信している」
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ガスペリーニの影響力と戦術的進化
チェルシーからの動きを拒んだのは首脳陣だけではなく、ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督の影響力も同じく決定的だった。ベテラン指揮官は25歳のこの選手を公然と支持しており、自身の中盤構成における礎と見なしている。報道によれば、ガスペリーニ監督は売却の可能性を自ら拒否したとされ、即戦力となる代役がいないままこのタイプの選手を失えば、国内大会と、フェネルバフチェとの重要な一戦で幕を開ける今後のチャンピオンズリーグの双方で、ローマの目標達成が危うくなると考えていたという。
戦術的柔軟性と若手の台頭
移籍市場の駆け引きとは別に、ローマはチャンピオンズリーグ復帰を含む厳しい日程に備え、戦術面の整備を進めている。大きな論点の一つとなっているのは、ガスペリーニが特に求めていた専門的なワイドのアタッカーをクラブが確保できていないことだ。ただ、ダミーコは内部の解決策と、FCポルトから加入したロドリゴ・モラの成長に言及した。
「ロドリゴ・モラは、時間をかければその役割を担える。我々は、取り組みを続ければ最終的に彼がワイドでもプレーできるようになると確信している」とダミーコは説明した。こうした内部成長への重視は、アカデミー育ちのエマヌエレ・ルッリが継続して起用されていることからも見て取れる。この若手は新戦力のナウエル・モリーナを先発メンバーから外し続けており、その落ち着きと技術の高さで称賛を集めている。ダミーコはさらにこう付け加えた。「ルッリを非常に誇りに思っている。この状況に非常に落ち着いて対処しており、この雰囲気の中でそれができることが違いを生んでいる」
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チーム状態と欧州進出への野望
移籍を巡る話題が落ち着く中、トリゴリアでの焦点は再びピッチと主力選手のコンディション管理に戻っている。パウロ・ディバラとエバン・エンディカの状態には大きな懸念があった。とりわけエンディカは、前節レッチェ戦でウォームアップ中に離脱し、不安を広げていた。しかし、両選手はそれぞれの筋肉系の問題を乗り越え、ガスペリーニにとって大きな追い風となった。過密日程に備える中で、チームの層の厚さと粘り強さを改めて示している。
移籍市場からチャンピオンズリーグの舞台へと重心を移す中、クラブは明確なビジョンの下で結束しているようだ。実績ある主力の経験、アカデミー出身選手の活力、そして指揮官の戦術的な創意工夫をバランスよく融合させている。
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