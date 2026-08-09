トッテナムとヘタフェの親善試合では、火花が散る場面もあった。試合は1-1で終了した。 その中で悪い意味で主役となったのはサンドロ・トナーリで、スペイン人MFマリオ・マルティンと激しい応酬を繰り広げた。





プレー中の接触の後、イタリア人MFは激しく反応し、相手に対して何度も突き飛ばす場面を見せた。過度な苛立ちは直ちにピッチ上の緊張を高め、事態の悪化を防ぐためにチームメートが仲裁に入ることを余儀なくされた。



