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トナーリ、親善試合で激高　トッテナム対ヘタフェで火花と小競り合いが発生

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サンドロ・トナーリ
トッテナム 対 ヘタフェ
ヘタフェ

イタリア人MFに、親善試合でいら立ちの場面。

トッテナムとヘタフェの親善試合では、火花が散る場面もあった。試合は1-1で終了した。 その中で悪い意味で主役となったのはサンドロ・トナーリで、スペイン人MFマリオ・マルティンと激しい応酬を繰り広げた。


プレー中の接触の後、イタリア人MFは激しく反応し、相手に対して何度も突き飛ばす場面を見せた。過度な苛立ちは直ちにピッチ上の緊張を高め、事態の悪化を防ぐためにチームメートが仲裁に入ることを余儀なくされた。


  • 試合

    ピッチ上では、試合は1-1の引き分けで終了した。ヘタフェは66分、アルベルト・リスコのゴールで先制。その後、トッテナムがわずか4分後にコナー・ギャラガーの得点で応戦した。


    トッテナムは長い時間帯で試合を支配したが、ヘタフェは効果的な守備組織とGKのハイレベルなパフォーマンスによって耐え抜いた。ただ、最終結果は、明らかな苛立ちを見せた場面の当事者となったトナーリの一件に比べれば、重要性は薄れる。





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